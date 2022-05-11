Пожилые украинцы эвакуировались из Мариуполя на 60-летнем горбатом Запорожце (фото)

Запорожец обстрелян, у него отсутствуют стекла, но тем не менее автомобиль остался на ходу и смог довезти владельцев до безопасного места.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Старенький ЗАЗ-965 1962 года стал спасителем пожилой супружеской пары из Мариуполя. На горбатом Запорожце украинцам удалось эвакуироваться из разрушенного войной города. Интересную историю рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Российские войска разрисовали авто своей символикой Фото: Roma Urraco

Пенсионерам на ЗАЗ-965 удалось вырваться из осажденного Мариуполя. Горбатый Запорожец не подвел и доставил своих владельцев в безопасное место, хотя и серьезно пострадал.

[ + – ] У машины отсутствуют стекла Фото: Roma Urraco

Автомобиль попал под обстрел, а потому у него выбиты стекла, а на кузове видны многочисленные следы от пуль. К счастью, в пути никто не пострадал, а Запорожец остался на ходу и добрался до пункта назначения. Кроме того, сзади российские войска успели нанести свою символику.

[ + – ] На кузове видны следы от пуль Фото: Roma Urraco

Выяснилось, что супружеская пара владеет ЗАЗ-965 с 1962 года, то есть автомобиль 60 лет не менял владельцев. Активисты ретро-движения уже предлагают помочь в восстановлении машины.

Важно

Украинец превратил горбатый Запорожец в оригинальный пикап (фото)

Напомним, что микролитражка ЗАЗ-965 выпускалась с 1960 по 1969 годы и всего собрано 322 196 этих авто. Горбатый Запорожец оснащен 746-кубовым четырехцилиндровым двигателем мощностью всего 23 л. с. и способен развить 90 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал об украинце, эвакуировавшемся в Германию на Таврии. Сейчас он хочет продать этот автомобиль коллекционеру.