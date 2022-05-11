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Авто Российско-украинская война

Пожилые украинцы эвакуировались из Мариуполя на 60-летнем горбатом Запорожце (фото)

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ЗАЗ-965, Горбатый Запорожец, Запорожец ЗАЗ-965, эвакуация из Мариуполя, эвакуация на авто
Фото: Roma Urraco | Супруги владеют Запорожцем с 1962 года

Запорожец обстрелян, у него отсутствуют стекла, но тем не менее автомобиль остался на ходу и смог довезти владельцев до безопасного места.

Старенький ЗАЗ-965 1962 года стал спасителем пожилой супружеской пары из Мариуполя. На горбатом Запорожце украинцам удалось эвакуироваться из разрушенного войной города. Интересную историю рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

ЗАЗ-965, Горбатый Запорожец, Запорожец ЗАЗ-965, эвакуация из Мариуполя, эвакуация на авто
Российские войска разрисовали авто своей символикой
Фото: Roma Urraco

Пенсионерам на ЗАЗ-965 удалось вырваться из осажденного Мариуполя. Горбатый Запорожец не подвел и доставил своих владельцев в безопасное место, хотя и серьезно пострадал.

ЗАЗ-965, Горбатый Запорожец, Запорожец ЗАЗ-965, эвакуация из Мариуполя, эвакуация на авто
У машины отсутствуют стекла
Фото: Roma Urraco

Автомобиль попал под обстрел, а потому у него выбиты стекла, а на кузове видны многочисленные следы от пуль. К счастью, в пути никто не пострадал, а Запорожец остался на ходу и добрался до пункта назначения. Кроме того, сзади российские войска успели нанести свою символику.

ЗАЗ-965, Горбатый Запорожец, Запорожец ЗАЗ-965, эвакуация из Мариуполя, эвакуация на авто
На кузове видны следы от пуль
Фото: Roma Urraco

Выяснилось, что супружеская пара владеет ЗАЗ-965 с 1962 года, то есть автомобиль 60 лет не менял владельцев. Активисты ретро-движения уже предлагают помочь в восстановлении машины.

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Напомним, что микролитражка ЗАЗ-965 выпускалась с 1960 по 1969 годы и всего собрано 322 196 этих авто. Горбатый Запорожец оснащен 746-кубовым четырехцилиндровым двигателем мощностью всего 23 л. с. и способен развить 90 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал об украинце, эвакуировавшемся в Германию на Таврии. Сейчас он хочет продать этот автомобиль коллекционеру.