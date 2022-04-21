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Украинец превратил горбатый Запорожец в оригинальный пикап (фото)

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Пикап Запорожец, пикап ЗАЗ, ЗАЗ-965, горбатый Запорожец
Фото: Carakoom | Пикап Запорожец создан в Тернопольской области

Запорожец стал переднемоторным и получил двигатель и КПП от Жигулей. В основе грузовика лежит самодельная рама.

В Тернопольской области обнаружен нестандартный грузовой ЗАЗ-965. Самодельный пикап Запорожец выставили на продажу всего за 650 долларов. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Автомобиль построен из подручных материалов, причем большую часть деталей его создатель нашел на свалке. По сути, от ЗАЗ-965 осталась только передняя часть кузова с дверями, смонтированная на самодельную сварную стальную раму. Сзади оборудована грузовая платформа длиной 2,2 м и шириной 1,5 м.

Пикап Запорожец, пикап ЗАЗ, ЗАЗ-965, горбатый Запорожец
Сзади появилась 2,2-метровая грузовая платформа
Фото: Carakoom

Компоновка пикапа совсем не такая, как у Запорожца. Автомобиль стал переднемоторным – в багажник ЗАЗ-965 установили двигатель и КПП от старых Жигулей. Как ни странно, силовой агрегат поместился в тесное пространство. Для охлаждения пришлось сделать спереди подобие радиаторной решетки.

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У ВАЗ также позаимствовали задний мост, а также и некоторые другие детали ходовой. Есть и запчасти от других авто – например, зеркала заднего вида взяли у старого УАЗ.

Пикап Запорожец, пикап ЗАЗ, ЗАЗ-965, горбатый Запорожец
Пикап стал переднемоторным и получил двигатель ВАЗ
Фото: Carakoom

Необычный пикап ЗАЗ-965 не имеет номеров – поставить его на учет не получилось. Для самодельных авто это привычная ситуация и отчасти этим продиктована невысокая стоимость пикапа.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы начали выпуск оригинальных багги для армии. Они недорогие и также используют агрегаты ВАЗ.