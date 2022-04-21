Украинец превратил горбатый Запорожец в оригинальный пикап (фото)

Запорожец стал переднемоторным и получил двигатель и КПП от Жигулей. В основе грузовика лежит самодельная рама.

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В Тернопольской области обнаружен нестандартный грузовой ЗАЗ-965. Самодельный пикап Запорожец выставили на продажу всего за 650 долларов. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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Автомобиль построен из подручных материалов, причем большую часть деталей его создатель нашел на свалке. По сути, от ЗАЗ-965 осталась только передняя часть кузова с дверями, смонтированная на самодельную сварную стальную раму. Сзади оборудована грузовая платформа длиной 2,2 м и шириной 1,5 м.

[ + – ] Сзади появилась 2,2-метровая грузовая платформа Фото: Carakoom

Компоновка пикапа совсем не такая, как у Запорожца. Автомобиль стал переднемоторным – в багажник ЗАЗ-965 установили двигатель и КПП от старых Жигулей. Как ни странно, силовой агрегат поместился в тесное пространство. Для охлаждения пришлось сделать спереди подобие радиаторной решетки.

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У ВАЗ также позаимствовали задний мост, а также и некоторые другие детали ходовой. Есть и запчасти от других авто – например, зеркала заднего вида взяли у старого УАЗ.

[ + – ] Пикап стал переднемоторным и получил двигатель ВАЗ Фото: Carakoom

Необычный пикап ЗАЗ-965 не имеет номеров – поставить его на учет не получилось. Для самодельных авто это привычная ситуация и отчасти этим продиктована невысокая стоимость пикапа.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы начали выпуск оригинальных багги для армии. Они недорогие и также используют агрегаты ВАЗ.