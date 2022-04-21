Українець перетворив горбатий "Запорожець" на оригінальний пікап (фото)

"Запорожець" став передньомоторним і отримав двигун та КПП від "Жигулів". В основі вантажівки лежить саморобна рама.

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У Тернопільській області виявили нестандартний вантажний ЗАЗ-965. Саморобний пікап "Запорожець" виставили на продаж лише за 650 доларів. Про це повідомляє сайт Carakoom.

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Автомобіль побудований із підручних матеріалів, причому більшу частину деталей його творець знайшов на звалищі. Власне, від ЗАЗ-965 залишилася лише передня частина кузова з дверима, змонтована на саморобній звареній сталевій рамі. Ззаду обладнана вантажна платформа завдовжки 2,2 м і шириною 1,5 м.

[ + – ] Ззаду з'явилася 2,2-метрова вантажна платформа Фото: Carakoom

Компонування пікапа зовсім не таке, як у "Запорожця". Автомобіль став передньомоторним — у багажник ЗАЗ-965 встановили двигун і КПП від старих "Жигулів". Як не дивно, силовий агрегат помістився в тісний простір. Для охолодження довелося зробити спереду подібність решітки радіатора.

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У ВАЗ також запозичили задній міст, а також деякі інші деталі ходової. Є й запчастини з інших авто — наприклад, дзеркала заднього виду взяли в старого УАЗ.

[ + – ] Пікап став передньомоторним і отримав двигун ВАЗ Фото: Carakoom

Незвичайний пікап ЗАЗ-965 немає номерів — поставити його на облік не вийшло. Для саморобних автомобілів це звичайна ситуація, і частково цим продиктована низька ціна пікапа.

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