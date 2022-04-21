Українець перетворив горбатий "Запорожець" на оригінальний пікап (фото)
"Запорожець" став передньомоторним і отримав двигун та КПП від "Жигулів". В основі вантажівки лежить саморобна рама.
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У Тернопільській області виявили нестандартний вантажний ЗАЗ-965. Саморобний пікап "Запорожець" виставили на продаж лише за 650 доларів. Про це повідомляє сайт Carakoom.
Автомобіль побудований із підручних матеріалів, причому більшу частину деталей його творець знайшов на звалищі. Власне, від ЗАЗ-965 залишилася лише передня частина кузова з дверима, змонтована на саморобній звареній сталевій рамі. Ззаду обладнана вантажна платформа завдовжки 2,2 м і шириною 1,5 м.
Компонування пікапа зовсім не таке, як у "Запорожця". Автомобіль став передньомоторним — у багажник ЗАЗ-965 встановили двигун і КПП від старих "Жигулів". Як не дивно, силовий агрегат помістився в тісний простір. Для охолодження довелося зробити спереду подібність решітки радіатора.Важливо
У ВАЗ також запозичили задній міст, а також деякі інші деталі ходової. Є й запчастини з інших авто — наприклад, дзеркала заднього виду взяли в старого УАЗ.
Незвичайний пікап ЗАЗ-965 немає номерів — поставити його на облік не вийшло. Для саморобних автомобілів це звичайна ситуація, і частково цим продиктована низька ціна пікапа.
Раніше Фокус повідомляв, що українці розпочали випуск оригінальних баггі для армії. Вони недорогі й також використовують агрегати ВАЗ.