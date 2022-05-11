Літні українці евакуювалися з Маріуполя на 60-річному горбатому Запоріжці (фото)

Запорожця обстріляли, у нього немає скла, але автомобіль залишився на ходу і зміг довезти власників до безпечного місця.

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Старенький ЗАЗ-965 1962 став рятівником літньої подружньої пари з Маріуполя. На горбатому Запорожці українцям вдалося евакуюватись зі зруйнованого війною міста. Цікаву історію розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

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[ + – ] Російські війська розмалювали авто своєю символікою Фото: Roma Urraco

Пенсіонерам на ЗАЗ-965 вдалося вирватися з обложеного Маріуполя. Горбатий Запорожець не підвів і доставив своїх власників у безпечне місце, хоч і серйозно постраждав.

[ + – ] У машини немає скла Фото: Roma Urraco

Автомобіль потрапив під обстріл, тому в нього вибиті шибки, а на кузові видно численні сліди від куль. На щастя, у дорозі ніхто не постраждав, а Запорожець залишився на ходу та дістався пункту призначення. Крім того, ззаду російські війська встигли нанести свою символіку.

[ + – ] На кузові видно сліди від куль Фото: Roma Urraco

З'ясувалося, що подружжя має ЗАЗ-965 з 1962 року, тобто автомобіль 60 років не змінював власників. Активісти ретро-руху вже пропонують допомогти у відновленні машини.

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Нагадаємо, що мікролітражка ЗАЗ-965 випускалася з 1960 по 1969 роки й усього зібрано 322 196 цих авто. Горбатий Запорожець оснащений 746-кубовим чотирициліндровим двигуном потужністю 23 к. с. і здатний розвинути 90 км/год.

Раніше Фокус розповідав про українця, який евакуювався до Німеччини на Таврії. Наразі він хоче продати цей автомобіль колекціонеру.