Українець у Німеччині продає "Таврію": на ній він утік від війни

Мешканець Вінниці Олександр Білий евакуювався з України на "Таврії". Автомобіль не підвів і довіз його до Німеччини.

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У Німеччині виставлений продаж ЗАЗ-1102 "Таврія" 2002 року. Автомобіль неприпомітний, але має цікаву історію — його власник подолав 2250 км, рятуючись від війни в Україні. Про це пише Autobild.

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[ + – ] До Німеччини довелося їхати через Румунію та Угорщину Фото: bild.de

Олександр Білий із Вінниці вирішив купити "Таврію" у 2002 році та віддав за новий ЗАЗ-1102 2400 доларів. До цього в нього була Audi 100, пригнана з Німеччини, проте автомобіль був дуже дорогим у обслуговуванні.

До української мікролітражки запчастини набагато дешевші, тому Олександр користувався нею 20 років і не змінював машину. За цей час автомобіль проїхав лише 64 тис. км. Нерідко він возив у автомобілі дошку для віндсерфінгу з вітрилом.

[ + – ] Олександр Білий ночував у машині, адже готелі були переповнені Фото: bild.de

Українець виїхав до доньки й онуки в німецьке місто Вінзен 1 березня. 71-річний пенсіонер вирушив у складну подорож після перших ракетних обстрілів міста. Із собою він узяв лише речі першої необхідності, трохи одягу, запас їжі та недобудовану дерев'яну модель корабля — її він хоче завершити в Німеччині.

[ + – ] Бензобак закрили кришкою від термоса Фото: bild.de

Подорож, звичайно ж, виявилася складною через величезні затори на дорозі. "Таврія" з 1,2-літровим 53-сильним двигуном досить економічна, але в заторі двигун спалив 30 л бензину за 120 км.

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Оскільки рух транспорту в комендантську годину заборонено, а готелі були переповнені, Олександрові довелося ночувати в машині. Дорогою загубилася кришка лючка бензобака, але її вдалося замінити кришкою від термоса.

[ + – ] "Таврія" оснащена 1,2-літровим 53-сильним двигуном Фото: bild.de

Через черги на польському кордоні українцю довелося робити гак і їхати через Румунію та Угорщину. Донька Катерина зізналася, що не дуже вірила в те, що "Таврії" під силу таку подорож, але український автомобіль її витримав. Тепер Олександр хоче продати ЗАЗ-1102 колекціонерові та сподівається, що після закінчення війни повернеться додому.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні створили електромобіль "Таврія", і його можна купити лише за 5000 доларів.