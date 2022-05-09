Українець у Німеччині продає "Таврію": на ній він утік від війни
Мешканець Вінниці Олександр Білий евакуювався з України на "Таврії". Автомобіль не підвів і довіз його до Німеччини.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У Німеччині виставлений продаж ЗАЗ-1102 "Таврія" 2002 року. Автомобіль неприпомітний, але має цікаву історію — його власник подолав 2250 км, рятуючись від війни в Україні. Про це пише Autobild.
Олександр Білий із Вінниці вирішив купити "Таврію" у 2002 році та віддав за новий ЗАЗ-1102 2400 доларів. До цього в нього була Audi 100, пригнана з Німеччини, проте автомобіль був дуже дорогим у обслуговуванні.
До української мікролітражки запчастини набагато дешевші, тому Олександр користувався нею 20 років і не змінював машину. За цей час автомобіль проїхав лише 64 тис. км. Нерідко він возив у автомобілі дошку для віндсерфінгу з вітрилом.
Українець виїхав до доньки й онуки в німецьке місто Вінзен 1 березня. 71-річний пенсіонер вирушив у складну подорож після перших ракетних обстрілів міста. Із собою він узяв лише речі першої необхідності, трохи одягу, запас їжі та недобудовану дерев'яну модель корабля — її він хоче завершити в Німеччині.
Подорож, звичайно ж, виявилася складною через величезні затори на дорозі. "Таврія" з 1,2-літровим 53-сильним двигуном досить економічна, але в заторі двигун спалив 30 л бензину за 120 км.Важливо
Оскільки рух транспорту в комендантську годину заборонено, а готелі були переповнені, Олександрові довелося ночувати в машині. Дорогою загубилася кришка лючка бензобака, але її вдалося замінити кришкою від термоса.
Через черги на польському кордоні українцю довелося робити гак і їхати через Румунію та Угорщину. Донька Катерина зізналася, що не дуже вірила в те, що "Таврії" під силу таку подорож, але український автомобіль її витримав. Тепер Олександр хоче продати ЗАЗ-1102 колекціонерові та сподівається, що після закінчення війни повернеться додому.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні створили електромобіль "Таврія", і його можна купити лише за 5000 доларів.