Украинец в Германии продает Таврию: на ней он бежал от войны

Житель Винницы Александр Белый эвакуировался из Украины на Таврии. Автомобиль не подвел и довез его до Германии.

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В Германии выставлен на продажу ЗАЗ-1102 Таврия 2002 года. Автомобиль неприметный, но имеет интересную историю – его владелец преодолел 2250 км, спасаясь от войны в Украине. Об этом пишет Autobild.

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[ + – ] В Германию пришлось ехать через Румынию и Венгрию Фото: bild.de

Александр Белый из Винницы решил купить Таврию в 2002 году и отдал за новый ЗАЗ-1102 2400 долларов. До этого у него была Audi 100, пригнанная из Германии, однако автомобиль был слишком дорогим в обслуживании.

К украинской микролитражке запчасти гораздо дешевле, поэтому Александр пользовался ею 20 лет и не менял машину. За это время автомобиль проехал всего 64 тыс. км. Нередко он возил в авто доску для виндсерфинга с парусом.

[ + – ] Александр Белый ночевал в машине, ведь отели были переполнены Фото: bild.de

Украинец выехал к дочери и внучке в немецкий город Винзен 1 марта. 71-летний пенсионер отправился сложное путешествие после первых ракетных обстрелов города. С собой он взял только вещи первой необходимости, немного одежды, запас еды и недостроенную деревянную модель корабля – ее он хочет завершить в Германии.

[ + – ] Бензобак закрыли крышкой от термоса Фото: bild.de

Путешествие, конечно же, оказалось сложным из-за огромных заторов на дороге. Таврия с 1,2-литровым 53-сильным двигателем довольно экономичная, но в пробке двигатель сжег 30 л бензина за 120 км.

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Поскольку движение транспорта в комендантский час запрещено, а отели были переполнены, то Александру пришлось ночевать в машине. По дороге потерялась крышка лючка бензобака, но ее удалось заменить крышкой от термоса.

[ + – ] Таврия оснащена 1,2-литровым 53-сильным мотором Фото: bild.de

Из-за очередей на польской границе украинцу пришлось делать крюк и ехать через Румынию и Венгрию. Дочь Катерина призналась, что не очень верила в то, что Таврии под силу такое путешествие, но украинский автомобиль его выдержал. Теперь Александр хочет продать ЗАЗ-1102 коллекционеру и надеется, что после окончания войны вернется домой.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине создали электромобиль Таврия и его можно купить всего за 5000 долларов.