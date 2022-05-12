У Китаї створили оригінальний електрокар спеціально для жінок: він коштує лише $5900 (фото)
Електрокар Chery QQ Ice Cream обзавівся жіночою версією Joyous Peach із оригінальним розфарбуванням і зміненим оздобленням салону. Його запас ходу — до 170 км.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Новий Chery QQ Ice Cream отримав особливу версію Joyous Peach ("радісний персик"). Створили її спеціально для жінок, і вона вже надходить у продаж у Китаї за ціною від 39 900 до 49 900 юанів ($5900 – 7400). Про це пише сайт CarNewsChina.
Chery QQ Ice Cream Joyous Peach – мініатюрний тридверний міський електрокар. Він не набагато більший за "Смарт", але при цьому є чотиримісним.
Розміри Chery QQ Ice Cream Joyous Peach:
- Довжина — 2980 мм
- Ширина — 1496 мм
- Висота — 1637 мм
- Колісна база — 1960 мм
Версія Joyous Peach відрізняється від Chery QQ 2022 ексклюзивним двоколірним забарвленням, причому для неї запропоновані особливі кольори — такі як рожевий. Крім того, в електрокара нестандартні колісні диски з візерунком.
Рожеве оздоблення з візерунками є і в салоні авто. Комплектація включає світлодіодні фари та цифрову панель приладів.
Характеристики Chery QQ Ice Cream Joyous Peach
Електромобіль Chery QQ Ice Cream Joyous Peach оснащений мініатюрним 27-сильним двигуном. Але він важить лише 700 кг, а тому може розвинути 100 км/год.Важливо
На вибір запропоновані літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї ємністю 8,8 і 9,3 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 120 км, у другому — 170 км.
Раніше Фокус повідомляв, що Brilliance підготували новий бюджетний електрокар і запропонували його в жіночій і чоловічій версіях.