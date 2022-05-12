У Китаї створили оригінальний електрокар спеціально для жінок: він коштує лише $5900 (фото)

Електрокар Chery QQ Ice Cream обзавівся жіночою версією Joyous Peach із оригінальним розфарбуванням і зміненим оздобленням салону. Його запас ходу — до 170 км.

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Новий Chery QQ Ice Cream отримав особливу версію Joyous Peach ("радісний персик"). Створили її спеціально для жінок, і вона вже надходить у продаж у Китаї за ціною від 39 900 до 49 900 юанів ($5900 – 7400). Про це пише сайт CarNewsChina.

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Chery QQ Ice Cream Joyous Peach – мініатюрний тридверний міський електрокар. Він не набагато більший за "Смарт", але при цьому є чотиримісним.

[ + – ] Автомобілі оснастили скромним 27-сильним мотором Фото: CarNewsChina

Розміри Chery QQ Ice Cream Joyous Peach:

Довжина — 2980 мм

Ширина — 1496 мм

Висота — 1637 мм

Колісна база — 1960 мм

[ + – ] Запас ходу електрокара — до 170 км Фото: CarNewsChina

Версія Joyous Peach відрізняється від Chery QQ 2022 ексклюзивним двоколірним забарвленням, причому для неї запропоновані особливі кольори — такі як рожевий. Крім того, в електрокара нестандартні колісні диски з візерунком.

Рожеве оздоблення з візерунками є і в салоні авто. Комплектація включає світлодіодні фари та цифрову панель приладів.

[ + – ] У салоні електромобіля з'явилося рожеве оздоблення з візерунками Фото: CarNewsChina

Характеристики Chery QQ Ice Cream Joyous Peach

Електромобіль Chery QQ Ice Cream Joyous Peach оснащений мініатюрним 27-сильним двигуном. Але він важить лише 700 кг, а тому може розвинути 100 км/год.

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На вибір запропоновані літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї ємністю 8,8 і 9,3 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 120 км, у другому — 170 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Brilliance підготували новий бюджетний електрокар і запропонували його в жіночій і чоловічій версіях.