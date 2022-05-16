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Представлений найдешевший електрокар у Європі: керувати ним можна без прав (відео)

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Squad 2023, сонячні батареї, сонячні панелі, міський електромобіль, електромобіль Squad
Фото: carscoops.com | Squad коштує всього 6 250 євро

Squad — мініатюрний двомісний електромобіль із простим дизайном. Запас ходу авто — лише 100 км, але збільшити його допоможуть сонячні батареї.

У Нідерландах презентували бюджетний електромобіль Squad. Мініатюрне авто надійде у продаж із 2023 року за ціною від 6 250 євро. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Squad 2023, сонячні батареї, сонячні панелі, міський електромобіль, електромобіль Squad
Компактні розміри дозволяють легко знайти місце для паркування
Фото: carscoops.com

Squad — найдоступніший європейський електромобіль, адже він виявився трохи дешевшим за французький Citroen Ami. Розробники називають його сполучною ланкою між двоколісною технікою (мопедами, мотоциклами) та автомобілями.

Squad 2023, сонячні батареї, сонячні панелі, міський електромобіль, електромобіль Squad
Салон Squad вийшов дуже простим і скромним
Фото: carscoops.com

По суті, Squad є квадроциклом із дахом і вікнами. Він розрахований на двох людей або водія з багажем. У нього функціональний дизайн і дуже просте внутрішнє оздоблення. Компактні розміри дозволяють легко маневрувати в місті та й знайти місце для паркування нескладно.

Squad 2023, сонячні батареї, сонячні панелі, міський електромобіль, електромобіль Squad
На даху встановлені сонячні батареї
Фото: carscoops.com

Електрокар отримав два невеликі мотори на задній осі, що сумарно розвивають 5 к. с. Його максимальна швидкість становить 45 км/год. У низці країн ЄС керувати таким малопотужним автомобілем можна без прав водія.

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Запас ходу електромобіля — 100 км, а батарею можна зняти та заряджати в домашніх умовах. Ще до 20 км на день додають сонячні панелі на даху. Власне, Squad розшифровується як Solar Quad (квадроцикл із сонячними батареями).

Виробництво Squad налагодять з 2023 року

На електрокар уже приймають попередні замовлення. Також триває розробка більшої та потужної чотиримісної версії, здатної розвинути 70 км/год.

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