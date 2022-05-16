Представлений найдешевший електрокар у Європі: керувати ним можна без прав (відео)
Squad — мініатюрний двомісний електромобіль із простим дизайном. Запас ходу авто — лише 100 км, але збільшити його допоможуть сонячні батареї.
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У Нідерландах презентували бюджетний електромобіль Squad. Мініатюрне авто надійде у продаж із 2023 року за ціною від 6 250 євро. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Squad — найдоступніший європейський електромобіль, адже він виявився трохи дешевшим за французький Citroen Ami. Розробники називають його сполучною ланкою між двоколісною технікою (мопедами, мотоциклами) та автомобілями.
По суті, Squad є квадроциклом із дахом і вікнами. Він розрахований на двох людей або водія з багажем. У нього функціональний дизайн і дуже просте внутрішнє оздоблення. Компактні розміри дозволяють легко маневрувати в місті та й знайти місце для паркування нескладно.
Електрокар отримав два невеликі мотори на задній осі, що сумарно розвивають 5 к. с. Його максимальна швидкість становить 45 км/год. У низці країн ЄС керувати таким малопотужним автомобілем можна без прав водія.Важливо
Запас ходу електромобіля — 100 км, а батарею можна зняти та заряджати в домашніх умовах. Ще до 20 км на день додають сонячні панелі на даху. Власне, Squad розшифровується як Solar Quad (квадроцикл із сонячними батареями).
На електрокар уже приймають попередні замовлення. Також триває розробка більшої та потужної чотиримісної версії, здатної розвинути 70 км/год.
Раніше Фокус розповідав про новий компактний електрокар Microlino. Він є сучасною версією знаменитого BMW Isetta.