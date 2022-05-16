Представлений найдешевший електрокар у Європі: керувати ним можна без прав (відео)

Squad — мініатюрний двомісний електромобіль із простим дизайном. Запас ходу авто — лише 100 км, але збільшити його допоможуть сонячні батареї.

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У Нідерландах презентували бюджетний електромобіль Squad. Мініатюрне авто надійде у продаж із 2023 року за ціною від 6 250 євро. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Компактні розміри дозволяють легко знайти місце для паркування Фото: carscoops.com

Squad — найдоступніший європейський електромобіль, адже він виявився трохи дешевшим за французький Citroen Ami. Розробники називають його сполучною ланкою між двоколісною технікою (мопедами, мотоциклами) та автомобілями.

[ + – ] Салон Squad вийшов дуже простим і скромним Фото: carscoops.com

По суті, Squad є квадроциклом із дахом і вікнами. Він розрахований на двох людей або водія з багажем. У нього функціональний дизайн і дуже просте внутрішнє оздоблення. Компактні розміри дозволяють легко маневрувати в місті та й знайти місце для паркування нескладно.

[ + – ] На даху встановлені сонячні батареї Фото: carscoops.com

Електрокар отримав два невеликі мотори на задній осі, що сумарно розвивають 5 к. с. Його максимальна швидкість становить 45 км/год. У низці країн ЄС керувати таким малопотужним автомобілем можна без прав водія.

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Запас ходу електромобіля — 100 км, а батарею можна зняти та заряджати в домашніх умовах. Ще до 20 км на день додають сонячні панелі на даху. Власне, Squad розшифровується як Solar Quad (квадроцикл із сонячними батареями).

[ + – ] Виробництво Squad налагодять з 2023 року

На електрокар уже приймають попередні замовлення. Також триває розробка більшої та потужної чотиримісної версії, здатної розвинути 70 км/год.

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