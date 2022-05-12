Культовый BMW Isetta возродили в формате недорогого электромобиля за 12 500 евро (видео)

Компактный Microlino – современная вариация на тему BMW Isetta. Электромобиль может проехать до 230 км без подзарядки.

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В итальянском Турине поступил в производство оригинальный электрокар Microlino. Миниатюрный автомобиль будут продавать по цене от 12 500 евро. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

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[ + – ] Своим дизайном Microlino повторяет BMW Isetta 1955 года

Двухместный Microlino являет собой современную версию знаменитого BMW Isetta 1955 года. Нестандартный проект реализуют уже несколько лет и первый прототип электрокара представили еще в 2020 году.

Внешний вид авто создан в итальянском ателье Icona Design. Своим дизайном электромобиль Microlino во многом повторяет знаменитого предка. У него схожий силуэт и одна-единственная дверь, расположенная спереди. Вместе с тем, автомобилю улучшили аэродинамику и сделали его чуть выше, чтобы увеличить внутреннее пространство.

[ + – ] Запас хода электромобиля составляет 95-230 км

Размеры Microlino:

Длина – 2519 мм;

Ширина – 1473 мм;

Высота – 1501 мм.

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Салон Microlino – довольно-таки скромный, как и у BMW Isetta. У автомобиля отсутствует подушка безопасности в рулевом колесе, а показания приборов выведены на небольшой дисплей.

[ + – ] У электромобиля нет даже подушек безопасности

Microlino оснащен 26-сильным мотором и способен развить 90 км/ч. На выбор предложат три варианта аккумуляторной батареи:

емкостью 6 кВт∙ч – запас хода 95 км;

емкостью 10,5 кВт∙ч – запас хода 175 км;

емкостью 14 кВт∙ч – запас хода 230 км.

[ + – ] Электромобиль уже собрал 24 000 предзаказов

На Microlino уже собрали 24 000 предварительных заказов. До конца года выпустят 3000 авто, а в 2023 году – 6000. Позже объемы производства увеличат до 25 000 авто в год.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили компактный электромобиль специально для женщин.