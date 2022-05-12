Культовый BMW Isetta возродили в формате недорогого электромобиля за 12 500 евро (видео)
Компактный Microlino – современная вариация на тему BMW Isetta. Электромобиль может проехать до 230 км без подзарядки.
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В итальянском Турине поступил в производство оригинальный электрокар Microlino. Миниатюрный автомобиль будут продавать по цене от 12 500 евро. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.
Двухместный Microlino являет собой современную версию знаменитого BMW Isetta 1955 года. Нестандартный проект реализуют уже несколько лет и первый прототип электрокара представили еще в 2020 году.
Внешний вид авто создан в итальянском ателье Icona Design. Своим дизайном электромобиль Microlino во многом повторяет знаменитого предка. У него схожий силуэт и одна-единственная дверь, расположенная спереди. Вместе с тем, автомобилю улучшили аэродинамику и сделали его чуть выше, чтобы увеличить внутреннее пространство.
Размеры Microlino:
- Длина – 2519 мм;
- Ширина – 1473 мм;
- Высота – 1501 мм.
Салон Microlino – довольно-таки скромный, как и у BMW Isetta. У автомобиля отсутствует подушка безопасности в рулевом колесе, а показания приборов выведены на небольшой дисплей.
Microlino оснащен 26-сильным мотором и способен развить 90 км/ч. На выбор предложат три варианта аккумуляторной батареи:
- емкостью 6 кВт∙ч – запас хода 95 км;
- емкостью 10,5 кВт∙ч – запас хода 175 км;
- емкостью 14 кВт∙ч – запас хода 230 км.
На Microlino уже собрали 24 000 предварительных заказов. До конца года выпустят 3000 авто, а в 2023 году – 6000. Позже объемы производства увеличат до 25 000 авто в год.
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