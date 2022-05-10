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Флагманский электромобиль Volkswagen засняли на дорогах: он придет на смену Passat

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Электромобиль Volkswagen Aero B, Электромобиль Volkswagen, Volkswagen Aero B, новый Volkswagen Aero B
Фото: Motor1.com | Volkswagen Aero B закамуфлировали под модель с ДВС

Седан Volkswagen Aero B будет на вершине электрической линейки бренда. Его запас хода достигнет 700 км.

В Германии во время тестов заметили новый Volkswagen Aero B. Самый дорогой электромобиль марки появится во второй половине 2023 года, а нынешним летом в Пекине представят его предсерийную версию. Об этом сообщает сайт Motor1.

На испытаниях электромобиль закамуфлировали под модель с двигателем внутреннего сгорания. Ему дорисовали решетку радиатора и даже добавили фейковые выхлопные трубы.

Электромобиль Volkswagen Aero B, Электромобиль Volkswagen, Volkswagen Aero B, новый Volkswagen Aero B
Седан отличается обтекаемым дизайном
Фото: Motor1.com

Электрокар станет преемником Volkswagen Passat. Как известно, новое поколение этой модели предложат исключительно в кузове универсал, а на смену седану придет именно Aero B.

Электромобиль Volkswagen Aero B – седан D-класса с обтекаемым дизайном, достигающий около 4,7-4,8 м в длину. Разработчики уделили огромное внимание аэродинамике и таким образом планируют серьезно увеличить запас хода.

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По предварительным данным, новый Volkswagen Aero B в топовой версии сможет проезжать около 700 км без подзарядки. Модель построят на платформе МЕВ, как и другие электрокары Volkswagen. Ожидаются версии с одним и двумя моторами мощностью до 300 л. с.

Электромобиль Volkswagen Aero B, Электромобиль Volkswagen, Volkswagen Aero B, новый Volkswagen Aero B
Запас хода топовой версии достигнет 700 км
Фото: Motor1.com

Базовая версия модели будет стоить около 45-50 тыс. евро. Поначалу ее производство наладят в Китае, а затем к выпуску электрокара приступит немецкий завод Volkswagen.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит спортивный электромобиль ID.3 GTX. Он также появится в следующем году.