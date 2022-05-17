Британці готують недорогого конкурента Nissan Leaf: його запас ходу — 400 км (фото)

Електричний хетчбек MG CyberE виготовляють спеціально для європейського ринку. Модель запропонують у двох версіях — із переднім і повним приводом.

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В інтернет потрапили патентні зображення та шпигунські фото міського електромобіля MG CyberE. Нову модель британського бренду представлять до кінця цього року, і вона надійде в продаж у Європі за ціною приблизно від 25 тисяч євро. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Новий MG CyberE відрізняється рубленим дизайном Фото: CarNewsChina

Новий MG CyberE — електричний хетчбек С-класу, створений спільно британськими та китайськими інженерами компанії. Його виробництво налагодять на новому підприємстві концерну SAIC (він зараз володіє MG) у китайському місті Нінді. Тестують модель на європейських дорогах, адже саме ринок ЄС стане для неї ключовим. Основними суперниками моделі стануть популярні Nissan Leaf і Volkswagen ID.3.

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Судячи із зображень, електромобіль MG CyberE відрізняється рубаним дизайном із розкосими фарами та загостреним "носом". Хетчбек побудований на повністю новій платформі, що підтримує встановлення інтернету 5G і автопілота третього рівня.

[ + – ] Запас ходу електромобіля перевищить 400 км Фото: CarNewsChina

Силову установку MG CyberE 2022 запозичили у флагманського електрокросовера Marvel R. Це означає, що в нього будуть передньопривідна 180-сильна і повнопривідна 288-сильна версія. Обидві вони отримають акумуляторну батарею ємністю 70 кВт∙год і зможуть проїхати понад 400 км без підзарядки.

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