Альтернатива Golf GTI: розкрито подробиці найшвидшого електрокара Volkswagen (фото)

Лінійку Volkswagen ID.3 поповнить 333-сильна заряджувана версія GTX. Електромобіль зможе розганятися до 100 км/год за 5,3 с і долати 500 км без підзарядки.

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Електромобіль Volkswagen ID.3 таки отримає потужну спортивну версію GTX. Представлять її у 2023 одночасно з оновленням хетчбека. Інформацію підтвердив речник Volkswagen Мартін Хубе британському виданню Auto Express.

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[ + – ] Внутрішнє оздоблення розбавляють яскраві вставки та шви Фото: Auto Express

Прототип Volkswagen ID.3 GTX представили рік тому, і спочатку керівництво німецької компанії не планувало запускати його в серію. Проте інтерес публіки змусив змінити плани, тим паче, що й СЕО Volkswagen Ральфу Брандштеттеру авто сподобалося.

Новий Volkswagen ID.3 GTX стане електричною альтернативою зарядженим Golf GTI і Golf R. Хот-хетч оснащений двома моторами (по одному на вісь) загальною потужністю 333 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,3 с. Це буде найшвидший електрокар Volkswagen.

[ + – ] У салоні встановлять спортивні сидіння Фото: Auto Express

Раніше таку ж силову установку вже отримав електрокросовер Volkswagen ID.5 GTX, проте потужність обмежили на 299 к. с., а тому до сотні він розганяється на секунду повільніше. До того ж, ID.3 удосконалять систему повного приводу та додадуть спеціальний режим для дрифту.

Volkswagen ID.3 GTX отримає найбільшу акумуляторну батарею ємністю 77 кВт∙год. Запас ходу складе близько 500 км.

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Відрізнити GTX від стандартного Volkswagen ID.3 2023 можна буде за аеродинамічним обвісом і 18-дюймовими легкосплавними дисками. У салоні встановлять спортивні сидіння, а в оздобленні використовують алькантару з контрастними яскраво-салатовими швами.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Volkswagen готує сімейство недорогих електрокросоверів вартістю від 20 тис. євро.