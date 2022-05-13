Найдорожчий автомобіль усіх часів та народів продали за $142 мільйони (фото)

Всього в 1955 випустили лише два Mercedes-Benz 300 SLR і до наших днів дійшло тільки одне таке купе. Спорткар здатний розвинути 290 км/год.

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Унікальний спорткар Mercedes-Benz 300 SLR 1955 продали за неймовірні 142 мільйони доларів. Це новий рекорд — настільки дорогим ще не був ще жоден автомобіль, повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Усього випустили лише два Mercedes-Benz 300 SLR і лише один із них уцілів до наших днів Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SLR — найдорожчий автомобіль в історії. Раніше цей титул належав Rolls-Royce Silver Ghost 1906 року, проданому за $75 мільйонів, і Ferrari 250 GTO 1962 року, який змінив власника за $70 мільйонів.

Таку високу ціну пояснюють рідкістю автомобіля. Mercedes-Benz 300 SLR — перегонова версія легендарного купе 300 SL Gullwing, випущена у кількості всього двох екземплярів. До наших днів дійшов лише один такий автомобіль.

[ + – ] Mercedes-Benz 300SLR розганяється до 290 км/год Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz 300 SLR оснащений 3,0-літровою рядною вісімкою з безпосереднім упорскуванням палива потужністю 310 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Його максимальна швидкість становить 290 км/год.

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Автомобіль тестували готували до змагань, коли сталася трагедія — під час 24-годинних перегонів у Ле-Мані інший Mercedes спровокував тяжку аварію, в якій загинуло 83 особи. Після цього німецька компанія вирішила на тривалий час припинити участь у змаганнях.

[ + – ] Автомобіль довгий час належав його творцю Рудольфу Уленхауту Фото: Mercedes-Benz

Саме цей автомобіль викупив його автор — інженер Mercedes-Benz Рудоль Уленхаут. Він довгий час володів спорткаром і часто їздив на ньому, а потім передав його в штутгартський музей марки. За машиною навіть закріпилося прізвисько Uhlenhaut Coupe (купе Уленхаута). Тепер Mercedes-Benz вирішили продати авто на закритому аукціоні. Покупець побажав залишитися анонімним.

Раніше Фокус повідомляв, що 22-річний суперкар Mercedes-Benz продають за 11,1 мільйона євро.