Рідкісний 22-річний Mercedes-Benz продають за ціною літака

Усього випустили лише 26 Mercedes-Benz CLK-GTR. Це найшвидший автомобіль в історії німецької марки.

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У Франкфурті виставлений раритетний Mercedes-Benz CLK-GTR 2000 року. Ціна суперкара вражає — 11,1 мільйона євро. Оголошення розміщено на німецькому сайті mobile.de.

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[ + – ] Суперкар розганяється до 344 км/год Фото: с сайта mobile.de

Таку захмарну вартість пояснюють ексклюзивністю моделі. У 1998-2000 роках випущено лише 26 Mercedes-Benz CLK-GTR і лише для того, щоб він міг виступати в перегоних (правила тоді вимагали наявність серійної версії в перегонових авто). До речі, у 1998 році Mercedes-Benz CLK-GTR виграв чемпіонат світу в класі FIA GT.

[ + – ] Салон оброблений шкірою та алькантарою Фото: с сайта mobile.de

По суті, перегоновий автомобіль пристосували до доріг загального користування. Йому додали обробку салону шкірою та алькантарою, шумоізоляцію, кондиціонер та аудіосистему. З'явилися додаткові освітлювальні прилади та дорожні шини. Новим CLK-GTR коштував 1,5 мільйона доларів і був найдорожчим авто свого часу.

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Середньомоторний суперкар Mercedes-Benz CLK-GTR оснащений величезним 6,9-літровим V12 потужністю 612 к. с. і 6-ступінчастою послідовною КПП, він розганяється до 100 км/год за 3,8 с і розвиває 344 км/год. Це досі найшвидший серійний Mercedes-Benz.

[ + – ] Величезний 6,9-літровий V12 розвиває 612 л. с. Фото: с сайта mobile.de

Саме цей автомобіль — один з останніх випущених. За 22 роки його пробіг становив лише 12 300 км.

Раніше Фокус розповідав, що в старому гаражі знайдено рідкісний американський спорткар 80-х. Його вже продають за 349 тисяч доларів.