У старому гаражі знайшли рідкісне американське авто 80-х без пробігу (фото)

Загалом у 1987 році випущено лише 547 Buick GNX. Знайдений автомобіль планують продати за 349 тисяч доларів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В американському штаті Нью-Джерсі у старому гаражі знайшли раритетний Buick GNX 1987 року. Автомобіль простояв без руху 35 років і виявився справжньою капсулою часу. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] За 35 років спорткар проїхав лише 15 км Фото: carscoops.com

Пробіг Buick GNX на одометрі — лише 9 миль (15 км). Вдалося встановити, що перший власник припаркував автомобіль у гаражі та жодного разу не виїжджав на ньому. Після смерті власника машину вирішили продати й оскільки вона справді рідкісна, то планують виручити за неї 349 тисяч доларів.

[ + – ] На сидіннях збереглися заводські поліетиленові чохли Фото: carscoops.com

Спорткар у чудовому стані, хоч і покритий шаром пилу. Він повністю оригінальний, а на сидіннях залишилися поліетиленові чохли. В хорошому стані лакофарбове покриття та рідна гума. Звичайно, залишилася вся заводська документація на авто. Комплектація включає кондиціонер, електроприводи склопідіймачів та крісла водія.

Важливо

Унікальний суперкар Ford розбили в безглуздому ДТП невдовзі після покупки (фото)

Buick GNX зараз дуже цінують колекціонери, адже всього випустили лише 547 таких купе. Саме цей автомобіль — 414-й у серії.

[ + – ] Усього випустили лише 547 Buick GNX Фото: carscoops.com

Купе Buick GNX створювали у співпраці з McLaren на базі купе Regal. Головна його відмінність — 3,8-літровий 280-сильний турбомотор, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав про відразу два Chevrolet Corvette 90-х без пробігу. Вони також зберегли заводські поліетиленові чохли на сидіннях.

Також ми писали про рідкісну Mazda 1992 року, яка також простояла в гаражі, а тепер її продають за ціною Maybach.