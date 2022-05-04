У старому гаражі знайшли рідкісне американське авто 80-х без пробігу (фото)
Загалом у 1987 році випущено лише 547 Buick GNX. Знайдений автомобіль планують продати за 349 тисяч доларів.
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В американському штаті Нью-Джерсі у старому гаражі знайшли раритетний Buick GNX 1987 року. Автомобіль простояв без руху 35 років і виявився справжньою капсулою часу. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Пробіг Buick GNX на одометрі — лише 9 миль (15 км). Вдалося встановити, що перший власник припаркував автомобіль у гаражі та жодного разу не виїжджав на ньому. Після смерті власника машину вирішили продати й оскільки вона справді рідкісна, то планують виручити за неї 349 тисяч доларів.
Спорткар у чудовому стані, хоч і покритий шаром пилу. Він повністю оригінальний, а на сидіннях залишилися поліетиленові чохли. В хорошому стані лакофарбове покриття та рідна гума. Звичайно, залишилася вся заводська документація на авто. Комплектація включає кондиціонер, електроприводи склопідіймачів та крісла водія.Важливо
Buick GNX зараз дуже цінують колекціонери, адже всього випустили лише 547 таких купе. Саме цей автомобіль — 414-й у серії.
Купе Buick GNX створювали у співпраці з McLaren на базі купе Regal. Головна його відмінність — 3,8-літровий 280-сильний турбомотор, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.
Раніше Фокус розповідав про відразу два Chevrolet Corvette 90-х без пробігу. Вони також зберегли заводські поліетиленові чохли на сидіннях.
Також ми писали про рідкісну Mazda 1992 року, яка також простояла в гаражі, а тепер її продають за ціною Maybach.