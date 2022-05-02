Стару 30-річну Mazda виставили на продаж за ціною нового Maybach

Mazda RX-7 — знаменита модель 90-х із роторно-поршневим двигуном. Автомобіль ідеально зберігся.

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У Німеччині виявлено яскравий спорткар Mazda RX-7 1992 року. Автомобіль виставили на продаж за неймовірною ціною 159 тис. євро — на рівні Mercedes-Maybach GLS 600. Оголошення опубліковане на сайті mobile.de.

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[ + – ] Це найперша Mazda RX-7, імпортована до США Фото: с сайта mobile.de

Звичайно, роторне купе Mazda RX-7 другої генерації вже стало культовим, але зазвичай такі автомобілі коштують в 3-4 рази менше. Втім, у цьому випадку перед нами — справжня капсула часу.

За три десятиліття спорткар проїхав лише 764 км. Він майже весь час стояв у гаражі, тому ідеально зберігся. Лакофарбове покриття та оздоблення салону — як у нового авто. У RX-7 є рідна гума, а в комплекті з нею йде повний набір оригінальної документації.

[ + – ] Салон Mazda RX-7 – як у нового авто Фото: с сайта mobile.de

Продавець повідомляє, що це найперша Mazda RX-7 другого покоління, імпортована до США. Звідти автомобіль потрапив до Німеччини і одразу опинився у приватній колекції. Він ніколи не виїжджав на дороги, а пересувався лише закритим павільйоном.

[ + – ] Під капотом ховається роторно-поршневий двигун Ванкеля Фото: с сайта mobile.de

Mazda RX-7 оснащена 1,3-літровим роторно-поршневим двигуном із турбонаддувом потужністю 240 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Оснащення включає шкіряний салон, люк у даху та акустику Bose.

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До слова, раніше Фокус писав, що Mazda відновлює випуск роторно-поршневих двигунів для нового кросовера.

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