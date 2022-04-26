Mazda випустить електричний кросовер із нестандартним бензиновим мотором

На додачу до електромотора кросовер Mazda MX-30 отримає ще й двигун Ванкеля, якому відвели роль генератора. Така схема пристосує електрокар до далеких поїздок.

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Mazda знову запустить у виробництво роторно-поршневий двигун Ванкеля. У другій половині 2022 року стартує випуск кросовера Mazda MX-30 з таким мотором, а наприкінці року модель з'явиться у продажу. Про це повідомляє сайт Nikkei.

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Утім, застосування двигуна Ванкеля буде дуже нестандартним. Якщо раніше його встановлювали переважно на спорткар Mazda, то тепер ним оснастять електромобіль.

Мало того, роторно-поршневий двигун навіть не буде обертати колеса — йому відведена роль генератора, що виробляє електроенергію і живить батарею електрокара. Подібна схема свого часу застосовувалася на BMW i3 Rex і Chevrolet Volt.

[ + – ] Двигуном Ванкеля оснастять кросовер Mazda MX-30 Фото: Mazda

У Mazda вважають, що двигун Ванкеля можна використовувати як мотор-генератор завдяки його компактним розмірам. А оскільки він працюватиме на рівномірних оборотах, його моторесурс буде досить високим.

Нововведення дозволить зробити Mazda MX-30 привабливішим, адже чисто електрична 143-сильна версія моделі має дуже невеликий запас ходу — приблизно 200 км. Використання бензинового двигуна дозволить виправити цей недолік і навіть дозволить використовувати кросовер у далеких поїздках.

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Нагадаємо, що Mazda випускала роторно-поршневі двигуни з 1967 року. Особливість такого мотора — ротор, який обертається, в камері згоряння, що замінює поршні. Останньою моделлю японської марки з двигуном Ванкеля було купе Mazda RX-8, зняте з виробництва у 2012 році.

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