Mazda випустить електричний кросовер із нестандартним бензиновим мотором
На додачу до електромотора кросовер Mazda MX-30 отримає ще й двигун Ванкеля, якому відвели роль генератора. Така схема пристосує електрокар до далеких поїздок.
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Mazda знову запустить у виробництво роторно-поршневий двигун Ванкеля. У другій половині 2022 року стартує випуск кросовера Mazda MX-30 з таким мотором, а наприкінці року модель з'явиться у продажу. Про це повідомляє сайт Nikkei.
Утім, застосування двигуна Ванкеля буде дуже нестандартним. Якщо раніше його встановлювали переважно на спорткар Mazda, то тепер ним оснастять електромобіль.
Мало того, роторно-поршневий двигун навіть не буде обертати колеса — йому відведена роль генератора, що виробляє електроенергію і живить батарею електрокара. Подібна схема свого часу застосовувалася на BMW i3 Rex і Chevrolet Volt.
У Mazda вважають, що двигун Ванкеля можна використовувати як мотор-генератор завдяки його компактним розмірам. А оскільки він працюватиме на рівномірних оборотах, його моторесурс буде досить високим.
Нововведення дозволить зробити Mazda MX-30 привабливішим, адже чисто електрична 143-сильна версія моделі має дуже невеликий запас ходу — приблизно 200 км. Використання бензинового двигуна дозволить виправити цей недолік і навіть дозволить використовувати кросовер у далеких поїздках.Важливо
Нагадаємо, що Mazda випускала роторно-поршневі двигуни з 1967 року. Особливість такого мотора — ротор, який обертається, в камері згоряння, що замінює поршні. Останньою моделлю японської марки з двигуном Ванкеля було купе Mazda RX-8, зняте з виробництва у 2012 році.
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