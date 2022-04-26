Mazda выпустит электрический кроссовер с нестандартным бензиновым мотором

В добавок к электромотору кроссовер Mazda MX-30 получит еще и двигатель Ванкеля, которому отвели роль генератора. Такая схема приспособит электрокар к дальним поездкам.

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Mazda снова запустит в производство роторно-поршневой двигатель Ванкеля. Во второй половине 2022 года стартует выпуск кроссовера Mazda MX-30 с таким мотором, а под конец года модель появится в продаже. Об этом сообщает сайт Nikkei.

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Впрочем, применение двигателя Ванкеля будет весьма нестандартным. Если ранее его устанавливали преимущественно на спорткары Mazda, то теперь им оснастят электромобиль.

Мало того, роторно-поршневой двигатель даже не будет вращать колеса – ему отведена роль генератора, вырабатывающего электроэнергию и питающего батарею электрокара. Подобная схема в свое время применялась на BMW i3 Rex и Chevrolet Volt.

[ + – ] Двигателем Ванкеля оснастят кроссовер Mazda MX-30 Фото: Mazda

В Mazda считают, что двигатель Ванкеля можно использовать в качестве мотор-генератора благодаря его компактным размерам. А поскольку он будет работать на равномерных оборотах, то его моторесурс будет довольно высоким.

Новшество позволит сделать Mazda MX-30 привлекательнее, ведь чисто электрическая 143-сильная версия модели обладает очень небольшим запасом хода – около 200 км. Использование бензинового двигателя позволит исправить этот недостаток и даже позволит использовать кроссовер в дальних поездках.

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Напомним, что Mazda выпускала роторно-поршневые двигатели с 1967 года. Особенность такого мотора — вращающийся ротор в камере сгорания, заменяющий поршни. Последней моделью японской марки с двигателем Ванкеля было купе Mazda RX-8, снятое с производства в 2012 году.

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