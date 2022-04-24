Suzuki показали семейный кроссовер с богатым оснащением стоимостью всего $15 тысяч
Для недорогого Suzuki XL6 доступны кожаный салон, вентиляция сидений и камеры кругового обзора. Даже топовый вариант кроссовера стоит всего 19 тыс. долларов.
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Новый Suzuki XL6 2022 официально представлен. Шестиместный кроссовер прошел обновление и вскоре поступит в продажу по цене от 15 тыс. долларов. Об этом сообщает индийское представительство японской марки.
Suzuki XL6 – бюджетная семейная модель, которую выпускают на предприятиях в Индии и Индонезии с 2019 года. В местной линейке марки это самый дорогой кроссовер.
Размеры Suzuki XL6:
- Длина – 4445 мм
- Ширина – 1775 мм
- Высота – 1755 мм
- Колесная база – 2740 мм
- Клиренс — 180 мм
Дизайн Suzuki XL6 изменился незначительно. Кроссовер получил новую решетку радиатора, другие 16-дюймовые диски, тонированные фонари и измененный спойлер на крыше. В салоне появилась новая мультимедийная система с 7,0-дюймовым дисплеем, а рулевая колонка обрела регулировку по вылету.Важно
Учитывая цену, комплектация Suzuki XL6 очень даже богатая. В базовой версии есть климат-контроль, круиз-контроль, запуск двигателя с кнопки, парктроник, 4 подушки безопасности и ESP. Топовая версия за $19 тыс. добавляет кожаный салон, датчики дождя и света, вентиляцию сидений и камеры кругового обзора.
Кроссовер Suzuki XL6 доступен исключительно с 1,5-литровым 103-сильным мотором, знакомым по внедорожнику Jimny. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП или новый 6-ступенчатый автомат, а вот привод у модели только передний.
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