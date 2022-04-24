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Suzuki показали сімейний кросовер із багатим оснащенням вартістю лише $15 тисяч

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У Suzuki XL6 нова решітка радіатора

Для недорогого Suzuki XL6 доступні шкіряний салон, вентиляція сидінь та камери кругового огляду. Навіть найдорожча версія вартує усього 19 тис. доларів.

Новий Suzuki XL6 2022 офіційно представлений. Шестимісний кросовер пройшов оновлення та незабаром надійде у продаж за ціною від 15 тис. доларів. Про це повідомляє індійське представництво японської марки.

Suzuki XL6 — бюджетна сімейна модель, яку випускають на підприємствах Індії та Індонезії з 2019 року. У місцевій лінійці марки це найдорожчий кросовер.

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Ліхтарі кросовера тепер тоновані

Розміри Suzuki XL6:

  • Довжина — 4445 мм
  • Ширина — 1775 мм
  • Висота — 1755 мм
  • Колісна база — 2740 мм
  • Кліренс — 180 мм
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У салоні з'явилася нова мультимедійна система з 7-дюймовим екраном

Дизайн Suzuki XL6 змінився незначно. Кросовер отримав нову решітку радіатора, інші 16-дюймові диски, тоновані ліхтарі та змінений спойлер на даху. У салоні з'явилася нова мультимедійна система з 7,0-дюймовим дисплеєм, а кермова колонка набула регулювання по вильоту.

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Враховуючи ціну, комплектація Suzuki XL6 дуже багата. У базовій версії є клімат-контроль, круїз-контроль, запуск двигуна з кнопки, парктронік, 4 подушки безпеки та ESP. Топова версія за $19 тис. додає шкіряний салон, датчики дощу та світла, вентиляцію сидінь та камери кругового огляду.

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Кросовер пропонують у шестимісному виконанні

Кросовер Suzuki XL6 доступний виключно з 1,5-літровим 103-сильним мотором, знайомим позашляховиком Jimny. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна КПП або новий 6-ступінчастий автомат, а привід у моделі тільки передній.

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