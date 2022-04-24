Suzuki показали сімейний кросовер із багатим оснащенням вартістю лише $15 тисяч

Для недорогого Suzuki XL6 доступні шкіряний салон, вентиляція сидінь та камери кругового огляду. Навіть найдорожча версія вартує усього 19 тис. доларів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Новий Suzuki XL6 2022 офіційно представлений. Шестимісний кросовер пройшов оновлення та незабаром надійде у продаж за ціною від 15 тис. доларів. Про це повідомляє індійське представництво японської марки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Suzuki XL6 — бюджетна сімейна модель, яку випускають на підприємствах Індії та Індонезії з 2019 року. У місцевій лінійці марки це найдорожчий кросовер.

[ + – ] Ліхтарі кросовера тепер тоновані

Розміри Suzuki XL6:

Довжина — 4445 мм

Ширина — 1775 мм

Висота — 1755 мм

Колісна база — 2740 мм

Кліренс — 180 мм

[ + – ] У салоні з'явилася нова мультимедійна система з 7-дюймовим екраном

Дизайн Suzuki XL6 змінився незначно. Кросовер отримав нову решітку радіатора, інші 16-дюймові диски, тоновані ліхтарі та змінений спойлер на даху. У салоні з'явилася нова мультимедійна система з 7,0-дюймовим дисплеєм, а кермова колонка набула регулювання по вильоту.

Важливо

Штурвал у салоні та 450 км запасу ходу: презентовано новий електрокросовер Lexus

Враховуючи ціну, комплектація Suzuki XL6 дуже багата. У базовій версії є клімат-контроль, круїз-контроль, запуск двигуна з кнопки, парктронік, 4 подушки безпеки та ESP. Топова версія за $19 тис. додає шкіряний салон, датчики дощу та світла, вентиляцію сидінь та камери кругового огляду.

[ + – ] Кросовер пропонують у шестимісному виконанні

Кросовер Suzuki XL6 доступний виключно з 1,5-літровим 103-сильним мотором, знайомим позашляховиком Jimny. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна КПП або новий 6-ступінчастий автомат, а привід у моделі тільки передній.

Раніше Фокус розповідав про надпотужний сімейний кросовер від BMW. Він здатний розвинути 290 км/год.