Старую 30-летнюю Mazda выставили на продажу по цене нового Maybach

Mazda RX-7 — знаменитая модель 90-х с роторно-поршневым двигателем. Автомобиль идеально сохранился.

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В Германии обнаружен яркий спорткар Mazda RX-7 1992 года. Автомобиль выставили на продажу по невероятной цене в 159 тыс. евро – на уровне Mercedes-Maybach GLS 600. Объявление опубликовано на сайте mobile.de.

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[ + – ] Это самая первая Mazda RX-7, импортированная в США Фото: с сайта mobile.de

Конечно, роторное купе Mazda RX-7 второй генерации уже стало культовым, но как правило такие автомобили стоят раза в 3-4 меньше. Впрочем, в данном случае перед нами – настоящая капсула времени.

За три десятилетия спорткар проехал всего 764 км. Он практически все время стоял в гараже, а потому идеально сохранился. Лакокрасочное покрытие и отделка салона – как у нового авто. У RX-7 родная резина, а в комплекте с ней идет полный набор оригинальной документации.

[ + – ] Салон Mazda RX-7 – как у нового авто Фото: с сайта mobile.de

Продавец сообщает, что это самая первая Mazda RX-7 второго поколения, импортированная в США. Оттуда автомобиль попал в Германию и сразу оказался в частной коллекции. Он никогда не выезжал на дороги, а передвигался только по закрытому павильону.

[ + – ] Под капотом прячется роторно-поршневый двигатель Ванкеля Фото: с сайта mobile.de

Mazda RX-7 оснащена 1,3-литровым роторно-поршневым двигателем с турбонаддувом мощностью 240 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Оснащение включает кожаный салон, люк в крыше и акустику Bose.

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К слову, ранее Фокус писал, что Mazda возобновляет выпуск роторно-поршневых двигателей для нового кроссовера.

Также мы рассказывали о выставленных на продажу двух Chevrolet Corvette 90-х в состоянии нового авто и с полиэтиленовыми чехлами на сиденьях.