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Унікальний суперкар Ford розбили в безглуздому ДТП невдовзі після покупки (фото)

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Ford GT Heritage Edition – дуже рідкісна лімітована версія моделі

Усього випущено лише 343 Ford GT Heritage Edition. Автомобіль придбали на аукціоні за 704 тисячі доларів.

У Флориді потрапив у ДТП рідкісний суперкар Ford GT Heritage Edition 2006 року. Автомобіль став жертвою невмілого водія і тепер його чекає недешевий ремонт. Про це пише сайт "Carscoops".

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Суперкар потрапив в аварію на швидкості 55 км/год

ДТП із суперкаром сталося практично на рівному місці. Як повідомив власник авто, 50-річний Роберт Дж. Гуаріні, він спробував перемикнути передачу на швидкості 55 км/год, перегазував на мокрій дорозі й втратив контроль над авто. Ford GT занесло, і він влетів у дерево. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, але машину серйозно пошкоджено.

Американець зізнався, що має мало досвіду керування автомобілем з механічною КПП. Крім того, він не встиг замінити зношені шини Ford.

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Власник зізнався, що мало їздив на авто з механічною КПП

З'ясувалося, що нинішній власник придбав автомобіль менш ніж місяць тому. На аукціоні він заплатив за Ford GT Heritage Edition $704 тисячі.

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Таку високу вартість пояснюють рідкістю моделі. У 2006 році випустили лише 343 Ford GT Heritage Edition. Лімітовану версію присвятили 40-річчю першої перемоги Ford GT40 у Ле-Мані та пофарбували в кольори перегонового авто.

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Ford GT Heritage Edition купили на аукціоні менше місяця тому
Фото: Barrett-Jackson

Ford GT став сучасним наступником GT40. Він точно повторює знаменитого предка з дизайну, але оснащений сучаснішим 550-сильним V8 з компресором. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

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