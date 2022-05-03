Уникальный суперкар Ford разбили в нелепом ДТП вскоре после покупки (фото)
Всего выпущено только 343 Ford GT Heritage Edition. Автомобиль приобрели на аукционе за $704 тысяч.
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Во Флориде попал в ДТП редчайший суперкар Ford GT Heritage Edition 2006 года. Автомобиль стал жертвой неумелого водителя и теперь ему предстоит недешевый ремонт. Об этом пишет сайт Carscoops.
ДТП с суперкаром произошло фактически на ровном месте. Как сообщил владелец авто, 50 летний Роберт Дж. Гуарини, он попытался переключить передачу на скорости 55 км/ч, перегазовал на мокрой дороге и потерял контроль над авто. Ford GT занесло и он влетел в дерево. К счастью, в аварии никто не пострадал, но машина серьезно повреждена.
Американец признался, что имеет мало опыта вождения автомобиля с механической КПП. Кроме того, он не успел заменить изношенные шины Ford.
Выяснилось, что нынешний владелец приобрел автомобиль меньше месяца назад. На аукционе он заплатил за Ford GT Heritage Edition $704 тысяч.Важно
Столь высокая стоимость объясняется редкостью модели. В 2006 году выпустили лишь 343 Ford GT Heritage Edition. Лимитированную версию посвятили 40-летию первой победы Ford GT40 в Ле-Мане и окрасили в цвета гоночного авто.
Напомним, что Ford GT стал современным преемником GT40. Он в точности повторяет знаменитого предка по дизайну, но оснащен более современным 550-сильным V8 с компрессором. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.
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