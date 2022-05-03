Какие автомобили ввозят украинцы для бесплатной растаможки

Вопреки бытующему мнению, дорогих автомобилей ввозят очень немного. Хотя есть среди растаможенных и машины стоимостью 8,5 млн. гривен.

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Несмотря на войну, украинцы активно пригоняют авто и пользуются бесплатной растаможкой. С 13 по 28 апреля в ввезено 29 195 автомобилей. Об этом сообщила народный депутат Алена Шкрум на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Большинство растаможенных авто стоят не более 100 тыс. гривен Фото: Facebook/Алена Шкрум

Также она опровергла распространенное мнение, что среди этих машин очень много дорогих премиальных моделей. Оказалось, что больше половины – это дешевые бюджетные авто, причем значительная их часть идет на нужды ВСУ.

[ + – ] Сейчас ежедневно оформляют свыше 3000 машин Фото: Facebook/Алена Шкрум

Какие автомобили растамаживают бесплатно:

Стоимостью до 100 тыс. гривен – 16 793 шт.

От 100 до 500 тыс. гривен – 11 406 шт.

От 500 тыс. до 1 млн. гривен – 760 шт.

От 1 до 2 млн. гривен – 196 шт.

Свыше 2 млн. гривен – 40 шт.

[ + – ] Самый дорогой автомобиль, растаможенный бесплатно, стоит 8,5 млн. гривен Фото: Facebook/Алена Шкрум

То есть, бесплатная растаможка авто премиум-класса – скорее, исключение, чем правило. Доля действительно дорогих моделей ничтожно мала. По информации Алены Шкрум, среди них больше всего – Mercedes-Benz, причем один из них обошелся в рекордные 8,5 млн. гривен.

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Также статистика демонстрирует, что бесплатная растаможка авто в Украине становится все активнее. Сейчас за сутки оформляют свыше 3000 машин, даже несмотря на то, что на границе введены ограничения на ввоз "евроблях". Очевидно украинцы спешат, ведь очень скоро льготы могут отменить – вопрос вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее Фокус сообщал, что для ускорения прохождения таможня украинцам расзрешили самостоятельно декларировать ввозимые автомобили.