В Украине ограничивают ввоз авто с бесплатной растаможкой

С 00.00 25 апреля 2022 года в Украине начинают действовать ограничения на ввоз авто из Европы. Теперь бесплатно растаможить авто для собственных нужд можно будет только на шести пунктах пропуска.

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Причина подобного решения заключается в том, что после вступления в силу закона, отменяющего на время военного положения в Украине уплату НДС и ввозной пошлины на автомобили, на границах с ЕС выстроились гигантский очереди.

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И в них сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами — снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами.

Об этом в своем Telegram канале сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. И добавил, что законодательство ЕС не разрешает выделять отдельные полосы для проезда волонтеров с гуманитарными грузами.

Чтобы облегчить им задачу украинская сторона ограничивает количество пунктов, на которых можно бесплатно растаможить авто, ввозимых для личного пользования.

Пункты пропуска на которых работает нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд:

На польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";

На словацкой границе: "М. Березный";

На венгерской границе: "Довинное", "Косино".

Кроме этого, замминистра отметил, что партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь.

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И их шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ЗСУ" автомобилей класса "люкс". Например, только за первые 8 дней после отмены таможенных пошлин, в Украину ввезли 14 300 (!) легковых авто. Среди которых BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн.

[ + – ] Огромное количество авто на границе, которые ввозятся под бесплатную растаможку, создает длинные очереди, в которых сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами Фото: censor.net

Так что в ближайшее время Кабинету министров будут предложены соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы исправить эту ситуацию без ущерба для настоящих волонтеров.

Ранее Фокус писал, что По примеру Украины: в РФ предлагают отменить растаможку авто. Таким образом в России решили поддержать свою трещащую по швам автомобильную отрасль.