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Авто Російсько-українська війна

В Україні обмежують ввезення авто з безкоштовним розмитненням

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Автовоз з автомобілями на кордоні, авто на кордоні, перетин кордону України, нульове мито на розмитнення авто
Фото: Із сайту ТопЖир | Тільки за перші 8 днів після скасування мит, в Україну ввезли 14 300 (!) легкових авто

З 00:00 25 квітня 2022 року в Україні починають діяти обмеження на ввезення авто з Європи. Тепер безкоштовно розмитнити авто для власних потреб можна лише на певних пунктах пропуску.

Причина подібного рішення полягає в тому, що після набуття чинності закону, що скасовує на час воєнного стану в Україні сплату ПДВ і ввізного мита на автомобілі, на кордонах з ЄС вишикувалися гігантські черги.

І в них цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами — спорядженням для бійців, продуктами харчування і медикаментами.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. І додав, що законодавство ЄС не дозволяє виділяти окремі смуги для проїзду волонтерів із гуманітарними вантажами.

Щоб полегшити їм завдання, українська сторона обмежує кількість пунктів, на яких можна безкоштовно розмитнити авто, що ввозяться для особистого користування.

Пункти пропуску на яких працює нульове мито на розмитнення авто для власних потреб:

  • На польському кордоні: "Угринів", "Грушів", "Смольниця", "Устилуг";
  • На словацькому кордоні: "М. Березний";
  • На угорському кордоні: "Довинне", "Косине".

Окрім цього, заступник міністра зазначив, що партнери в Польщі, Словаччині та Румунії злегка здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу.

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І їх шокують промислові масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" автомобілів класу "люкс". Наприклад, лише за перші 8 днів після скасування мит, в Україну ввезли 14 300 (!) легкових авто. Серед яких BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску та навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.

Черги автотранспорту на кордоні, авто на кордоні, перетин кордону України, нульове мито на розмитнення авто
Величезна кількість авто на кордоні, що ввозяться під безкоштовне розмитнення, створює довгі черги, в яких цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами
Фото: censor.net

Тож найближчим часом Кабінету міністрів буде запропоновано відповідні зміни до нормативної бази, щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів.

Раніше Фокус писав, що за прикладом України в РФ пропонують скасувати розмитнення авто. Так у Росії вирішили підтримати свою автомобільну галузь, що тріщала по швах.