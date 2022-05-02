Европа изменяет правила въезда украинских водителей: что необходимо знать

Украинцам для въезда на авто в Польшу снова нужна "Зеленая карта". Вскоре такие требования выдвинут и другие страны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Европейские страны начинают менять правила въезда украинцев. Водителям для пересечения границы снова необходима международная автомобильная страховка "Зеленая карта". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Первой новые правила ввела Польша – для въезда в страну "Зеленая карта" водителям необходима уже с 28 апреля. В НБУ считают, что в ближайшее время ее примеру последуют и другие страны Европы, граничащие с Украиной.

[ + – ] "Зеленая карта" уже обязательна при въезде в Польшу Фото: minfin.com.ua

"Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны у большинства из них не было никакой возможности приобретать полисы "Зеленая карта", отправляясь за границу в поисках безопасного места. За два месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и до границы. Также они отработали оптимальные условия приобретения и пользования таким полисом", — заявила директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Важно

С 1 мая вступили в силу важные изменения в ПДД Украины

Напомним, что пересекать границу без обязательного страхования в марте разрешили Венгрия, Молдова, Польша и Словакия. Теперь автолюбителям рекомендуют заранее оформить "Зеленую карту", тем более, что процедуру максимально упростили (доступно онлайн-оформление). Стоимость полиса во всех страховых компаниях сейчас одинаковая и снижена на 50%, а заказать его можно на срок от 15 дней до года.

Ранее Фокус рассказывал, что в Патрульной полиции разъяснили особенности работы камер автофиксации во время войны.