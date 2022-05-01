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С 1 мая вступили в силу важные изменения в ПДД Украины

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Фото: "За рулем" | Штраф за невключенный ближний свет днем с 1 мая по 1 октября не грозит

В мае вступает в силу "летняя" редакция ПДД Украины, то есть ближний свет фар на трассах не является обязательным.

С 1 мая ближний свет фар в светлое время суток не является обязательным на украинских дорогах. Так называемая "зимняя" редакция ПДД Украины перестала действовать.

Напомним, что в ПДД Украины (п. 9.8) предписано всегда включать ближний свет фар вне населенных пунктов в осенне-зимний период – с 1 октября до 1 мая. Таким образом транспортные средства становятся более заметными в условиях ограниченной видимости и короткого светового дня.

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"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей", — гласят ПДД.

В летний период дни длиннее, а потому это положение не действует То есть езда по трассе без ближнего света фар днем разрешена до 1 октября и штраф в 425-510 гривен не грозит.

Ранее Фокус сообщал, что бесплатная растаможка авто в Украине может быть отменена, но не для всех.