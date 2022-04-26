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Авто Российско-украинская война

Письма счастья приходят, но есть нюанс: как работают камеры автофиксации во время войны

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Фото: zn.ua | Камеры автофиксации в Украине не отключали

Патрульная полиция усиливает контроль за соблюдением ПДД. Камеры автофиксации продолжают работать, несмотря на войну.

Вопреки распространенному убеждению, камеры автоматической фотофиксации в Украине работают во время войны. Слухи опроверг первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он отметил, что превышение скорости фиксируется, однако в условиях военного положения возможна задержка с вынесением постановлений о нарушении и отправкой так называемых писем счастья.

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"Письма счастья" водителям могут приходить с задержкой
Фото: Патрульная полиция

"Камеры контроля скорости могут фиксировать правонарушения, и хочу напомнить, что время вынесения постановления может быть до 60 суток. Поэтому некоторые правонарушения могут быть проработаны позже", — заявил Алексей Белошицкий.

Также он заявил, что Патрульная полиция усилит контроль за соблюдением ПДД, ведь во время войны некоторые водители "забыли" о них.

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"Отмечаются ДТП с пострадавшими и погибшими, которые мы регистрируем, и связанные с пренебрежением ПДД. Многие во время режима военного положения почему-то решили, что правила дорожного движения не действуют и можно ездить как угодно. На самом деле, это не так. Мы будем привлекать к ответственности и проявлять жесткую позицию", — подчеркнул первый замначальника Департамента патрульной полиции.

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