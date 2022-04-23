В Днепре у любителей городских гонок будут конфисковывать машины, — заммэра города

Машины отправятся на нужды ВСУ.

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В Днепре будут изымать транспортные средства у любителей устроить гонки прямо посреди города. Об этом сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

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"Когда в Нашей стране идет война и пока вся Наша Нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки их "скоростных" машин по городу. Даже во время комендантского часа", — написал чиновник на своей Facebook-странице.

[ + – ] Михаил Лысенко сообщил о конфискации транспортных средств у любителей устроить гонки в Днепре

По словам Лысенко, днепровская полиция уже получила приказ конфисковывать транспортные средства у любителей скоростных гонок.

"Объясняю – остановила Вас Патрульная полиция, помахайте рукой Вашей машине", — отметил Михаил Лысенко.

Конфискованные машины будут использованы на нужды ВСУ. Возможно, они будут отправлены в Луганскую или Донецкую области.

"Не поможет никто. Уверяю, не отшепчет даже бабка Мариула", — написал заммэра, что вызвало бурную реакцию у его подписчиков.

"Кто такая Мариула??" — спрашивают люди. На что Лысенко ответил, что это "собирательный персонаж".

Также некоторые в комментариях отметили районы, где днепровцы чаще всего устраивают гонки. На что чиновник ответил: "ВСУ очень нужны машины. Пусть дрифтуют".

Напомним, украинская таможня передала сотни конфискованных машин на нужды ВСУ.

Также Фокус писал о ракетных ударах по Днепру, в результате чего были разрушены аэропорт и другие инфраструктурные объекты.