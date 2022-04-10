Ракетные удары по Днепру: разрушены аэропорт и инфраструктурные объекты

Информация о пострадавших уточняется.

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Днем 10 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. В результате практически разрушен аэропорт в Днепре. Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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"Днепропетровщина. Снова ракетные удары по области. Три прилета — на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали", — отметил Лукашук.

Глава ДОС добавил, что в Новопавловке один гражданский человек погиб, взяв в руки кассетный боеприпас. Чиновник призвал людей быть осмотрительными и не трогать подозрительные предметы, а вызывать сразу полицию или ГСЧС.

Тем временем глава ОГА Валентин Резниченко отметил, что в этот же день в Звонецком попали в инфраструктурный объект. На месте работают спасатели. На данный момент точных данных о количестве жертв нет.

"И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", — написал Резниченко в своем Telegram-канале.

Напомним, ночь с 9 на 10 апреля в Днепре была сверхсложной. По словам Николая Лукашука, враг ударил несколько раз в разные уголки Днепропетровщины.

Также Фокус писал о том, что мэр Днепра Борис Филатов призвал женщин, детей и пожилых людей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.