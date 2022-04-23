У Дніпрі у любителів міських перегонів конфісковуватимуть машини, — заступник мера міста

Машини відправляться на потреби ЗСУ.

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У Дніпрі будуть вилучати транспортні засоби в любителів влаштувати перегони прямо посеред міста. Про це повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко.

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"Коли в нашій країні йде війна і доки вся наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати гонки їхніх "швидкісних" машин по місту. Навіть під час комендантської години", — написав чиновник на своїй Facebook-сторінці.

[ + – ] Михайло Лисенко повідомив про конфіскацію транспортних засобів у любителів влаштувати перегони у Дніпрі

За словами Лисенка, дніпровська поліція вже отримала наказ конфісковувати транспортні засоби в любителів швидких перегонів.

"Пояснюю – зупинила Вас Патрульна поліція, помахайте рукою Вашій машині", — зазначив Михайло Лисенко.

Зазначається, що конфісковані машини будуть використані на потреби ЗСУ. Можливо, їх відправлять у Луганську чи Донецьку області.

"Не поможе ніхто. Запевняю, не відшепче навіть бабуся Маріула", — написав чоловік, що викликало бурхливу реакцію в його підписників.

"Хто така Маріула??", — запитують люди. На що Лисенко відповів, що це "збірний персонаж".

Також дехто в коментарях зазначив райони, де дніпровці найчастіше влаштовують перегони. На що чиновник відповів: "ЗСУ дуже треба машини. Хай дрифтують".

Нагадаємо, українська митниця передала сотні конфіскованих машин на потреби ЗСУ.

Також Фокус писав про ракетні удари по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано аеропорт та інші інфраструктурні об'єкти.