В Украине могут преждевременно отменить бесплатную растаможку авто: известна причина
Льготы по растаможке чаще всего используют делки, желающие нажиться, а простые граждане ввозят не так много автомобилей.
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Бесплатная растаможка авто в Украине может быть отменена и до окончания военного положения. Причина – злоупотребление льготами. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью НВ.
По словам депутата, нулевой растаможкой во время войны пользуются не очень много простых граждан, зато активизировались коммерческие структуры. Они ввозят автомобили для дальнейшей перепродажи.
"Уже больше 10 тысяч автомобилей прошли через таможенную границу без уплаты налогов. Очереди на западной границе достаточно большие. Правительство предложило такое решение, учитывая, что большое количество автомобилей было повреждено и будет еще повреждено в результате агрессии. Хотя иногда мы видим, что зарабатывают на этом не простые люди, а дельцы, и поэтому мы сейчас рассматриваем возможность этот процесс прекратить", — заявил Даниил Гетманцев.Важно
Ранее заместитель министра транспорта Мустафа Найем рассказал, что такая активность по ввозу авто во время войны удивила наших европейских партнеров. Тем более, что нередко пригоняют не доступные, а премиальные авто вроде Audi Q7 2022 года, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class или Cadillac Escalade стоимостью 3,1 млн. грн.
Это, а также очереди из евроблях на границе, побудило правительство и Госпогранслужбу срочно ввести ограничения на ввоз б/у авто в Украину. Тем не менее, льготы все же продлили и растаможить авто бесплатно можно до 25 мая. Впрочем, по словам первого заместителя Государственной таможенной службы Александра Шуцкого, Верховная Рада уже в четверг может ввести новые ограничения или и вовсе отменить бесплатную растаможку.
Также Фокус сообщал, что в РФ, как и в Украине, предложили отменить плату за растаможку.