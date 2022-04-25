В Украине могут преждевременно отменить бесплатную растаможку авто: известна причина

Льготы по растаможке чаще всего используют делки, желающие нажиться, а простые граждане ввозят не так много автомобилей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бесплатная растаможка авто в Украине может быть отменена и до окончания военного положения. Причина – злоупотребление льготами. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью НВ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам депутата, нулевой растаможкой во время войны пользуются не очень много простых граждан, зато активизировались коммерческие структуры. Они ввозят автомобили для дальнейшей перепродажи.

[ + – ] Из-за евроблях на западной границе огромніе очереди Фото: Суспільне

"Уже больше 10 тысяч автомобилей прошли через таможенную границу без уплаты налогов. Очереди на западной границе достаточно большие. Правительство предложило такое решение, учитывая, что большое количество автомобилей было повреждено и будет еще повреждено в результате агрессии. Хотя иногда мы видим, что зарабатывают на этом не простые люди, а дельцы, и поэтому мы сейчас рассматриваем возможность этот процесс прекратить", — заявил Даниил Гетманцев.

Важно

Какие автомобили можно растаможить в Украине бесплатно после 1 апреля

Ранее заместитель министра транспорта Мустафа Найем рассказал, что такая активность по ввозу авто во время войны удивила наших европейских партнеров. Тем более, что нередко пригоняют не доступные, а премиальные авто вроде Audi Q7 2022 года, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class или Cadillac Escalade стоимостью 3,1 млн. грн.

Это, а также очереди из евроблях на границе, побудило правительство и Госпогранслужбу срочно ввести ограничения на ввоз б/у авто в Украину. Тем не менее, льготы все же продлили и растаможить авто бесплатно можно до 25 мая. Впрочем, по словам первого заместителя Государственной таможенной службы Александра Шуцкого, Верховная Рада уже в четверг может ввести новые ограничения или и вовсе отменить бесплатную растаможку.

Также Фокус сообщал, что в РФ, как и в Украине, предложили отменить плату за растаможку.