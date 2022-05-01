RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

З 1 травня набули чинності важливі зміни у ПДР України

3244
ближнє світло, ближнє світло фар, ПДР України, ближнє світло фар на трасі, ближнє світло фар в Україні
Фото: "За рулем" | Штраф за невключене ближнє світло вдень з 1 травня до 1 жовтня не загрожує

У травні набуває чинності "літня" редакція ПДР України, тобто ближнє світло фар на трасах не є обов'язковим.

З 1 травня ближнє світло фар у світлу пору доби не є обов'язковим на українських дорогах. Так звана "зимова" редакція правил дорожнього руху України перестала діяти.

Нагадаємо, що у ПДР України (п. 9.8) наказано завжди включати ближнє світло фар поза населеними пунктами в осінньо-зимовий період — з 1 жовтня до 1 травня. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості і короткого світлового дня.

Важливо
Листи щастя приходять, але є нюанс: як працюють камери автофіксації під час війни
Листи щастя приходять, але є нюанс: як працюють камери автофіксації під час війни

"З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв", — кажуть ПДР.

У літній період дні довші, а тому це положення не діє. Тобто їзда трасою без ближнього світла фар вдень дозволена до 1 жовтня і штраф 425-510 гривень не загрожує.

Раніше Фокус повідомляв, що безкоштовне розмитнення авто в Україні можуть скасувати, але не для всіх.