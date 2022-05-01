З 1 травня набули чинності важливі зміни у ПДР України

У травні набуває чинності "літня" редакція ПДР України, тобто ближнє світло фар на трасах не є обов'язковим.

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З 1 травня ближнє світло фар у світлу пору доби не є обов'язковим на українських дорогах. Так звана "зимова" редакція правил дорожнього руху України перестала діяти.

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Нагадаємо, що у ПДР України (п. 9.8) наказано завжди включати ближнє світло фар поза населеними пунктами в осінньо-зимовий період — з 1 жовтня до 1 травня. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості і короткого світлового дня.

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"З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв", — кажуть ПДР.

У літній період дні довші, а тому це положення не діє. Тобто їзда трасою без ближнього світла фар вдень дозволена до 1 жовтня і штраф 425-510 гривень не загрожує.

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