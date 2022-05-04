В старом гараже обнаружили редчайшее американское авто 80-х без пробега (фото)

Всего в 1987 году выпущено лишь 547 Buick GNX. Найденный автомобиль планируют продать за 349 тыс. долларов.

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В американском штате Нью-Джерси в старом гараже обнаружили раритетный Buick GNX 1987 года. Автомобиль простоял без движения 35 лет и оказался настоящей капсулой времени. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] За 35 лет спорткар проехал всего 15 км Фото: carscoops.com

Пробег Buick GNX на одометре – всего 9 миль (15 км). Удалось установить, что первый владелец припарковал автомобиль в гараже и ни разу не выезжал на нем. После смерти владельца машину решили продать и поскольку она действительно редкая, то планируют выручить за нее 349 тыс. долларов.

[ + – ] На сиденьях сохранились заводские полиэтиленовые чехлы Фото: carscoops.com

Спорткар в отличном состоянии, хотя и покрыт слоем пыли. Он полностью оригинальный, а на сиденьях остались полиэтиленовые чехлы. В хорошем состоянии лакокрасочное покрытие и родная резина. Естественно, осталась вся заводская документация на авто. Комплектация включает кондиционер, электроприводы стеклоподъемников и кресла водителя.

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Buick GNX сейчас очень ценится коллекционерами, ведь всего выпустили лишь 547 таких купе. Конкретно этот автомобиль – 414-й в серии.

[ + – ] Всего выпустили лишь 547 Buick GNX Фото: carscoops.com

Купе Buick GNX создавали в сотрудничестве с McLaren на базе купе Regal. Главное его отличие – 3,8-литровый 280-сильный турбомотор, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о сразу двух Chevrolet Corvette 90-х без пробега. Они также сохранили заводские полиэтиленовые чехлы на сиденьях.

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