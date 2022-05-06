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Ferrari заборонили Джастіну Біберу купувати їхні суперкари: відома причина

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Джастін Бібер Феррарі, тюнінг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Фото: La Repubblica | Джастін Бібер любить нестандартний тюнінг Ferrari

Джастіна Бібера звинуватили в неповазі до легендарних суперкарів Ferrari, адже співак є прихильником радикального та суперечливого тюнінгу.

Джастін Бібер не зможе придбати новий суперкар Ferrari 296. Італійська компанія заборонила зірці купувати автомобілі з жеребцем на капоті. Інформація, звісно, офіційно не підтверджена, але надійшла з кількох джерел. Про це пише італійське видання La Repubblica.

Джастін Бібер Феррарі, тюнінг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Ferrari 458 Italia допрацювали в японському стилі Liberty Walk
Фото: autoevolution.com

Повідомляють, що в Ferrari настійно порекомендувала своїм дилерам у США та Канаді відмовляти співаку у придбанні авто марки. Мотивують таке рішення тим, що він порушив негласний кодекс етики власників Ferrari.

Джастін Бібер Феррарі, тюнінг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Співака звинуватили в порушенні негласного кодексу етики власників Ferrari
Фото: Justin Bieber/Instagram

Простіше кажучи, Джастін Бібер виявив неповагу до легенди й спотворює легендарні італійські суперкари. Вперше він наважився купити Ferrari у віці 16 років та зупинив вибір на моделі F430. І майже відразу відвіз її в ательє West Coast Customs для доопрацювання. Тюнінг Ferrari F430 вийшов суперечливим і дуже яскравим.

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Потім у 2016 році Бібер придбав купе Ferrari 458 Italia і знову звернувся до West Coast Customs. Автомобіль допрацювали в японському стилі Liberty Walk — з кустарними розширювачами колісних арок, широкими 20-дюймовими шинами й великим спойлером. У Ferrari такого "святотатства" не зрозуміли.

Джастін Бібер Феррарі, тюнінг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Ferrari для Бібер доопрацьовує тюнінг-ательє West Coast Customs
Фото: autoevolution.com

Очевидно, в Італії розуміють, що Джастін Бібер обов'язково тюнінгуватиме свій черговий суперкар Ferrari й вирішили завадити цьому. Втім, співак може легко обійти заборону — попросити когось із друзів придбати авто чи знайти уживаний Ferrari.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari представили ексклюзивний суперкар, створений за індивідуальним замовленням. Його надрукували на 3D-принтері.