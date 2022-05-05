Єдиний у своєму роді: унікальний Ferrari надрукували на 3D-принтері

Ексклюзивний суперкар Ferrari SP48 Unica створений на замовлення і відрізняється нестандартним дизайном. Він здатний розвинути 340 км/год.

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Розсекречено новий Ferrari SP48 Unica. Суперкар створено в одному-єдиному екземплярі на індивідуальне замовлення постійного клієнта марки, що побажав залишитися анонімним. Про це повідомляє офіційний сайт італійської марки.

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Купе створено в підрозділі Ferrari Cenro Stile, яке традиційно розробляє такі персоналізовані моделі марки. В його основі лежить суперкар Ferrari F8 Tributo вартістю 280 тис. доларів, але SP48 Unica, напевно, обійшлася замовнику в набагато більшу суму.

[ + – ] Суперкар оснащений 720-сильним турбомотором Фото: Ferrari

Дизайн Ferrari SP48 Unica є повністю новим. Автомобіль вийшов елегантніше моделі-донора — з плавними обводами та оригінальними стільниковими повітрозабірниками. Також привертають увагу величезні вентиляційні отвори в боковинах і тоненькі ліхтарі. Ferrari SP48 Unica До речі, більшість кузовних панелей надрукували на 3D-принтері.

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Салон Ferrari F8 Tributo залишили практично без змін. Хіба що в обробці тепер використають алькантарау. Також в автомобіля відсутнє заднє скло.

[ + – ] Заднє скло в суперкара відсутнє Фото: Ferrari

Без змін лишився і двигун. Турбований V8 об'ємом 3,9 л розвиває 720 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,9 с і розвивати 340 км/год.

Раніше Фокус розповідав про перший кросовер Ferrari. Він з'явиться наприкінці року, але його вже розсекретили до прем’єри.