Единственный в своем роде: уникальный Ferrari напечатали на 3D-принтере

Эксклюзивный суперкар Ferrari SP48 Unica создан под заказ и отличается нестандартным дизайном. Он способен развить 340 км/ч.

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Рассекречен новый Ferrari SP48 Unica. Суперкар создан в одном-единственном экземпляре по индивидуальному заказу постоянного клиента марки, пожелавшего остаться анонимным. Об этом сообщает официальный сайт итальянской марки.

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Купе создано в подразделении Ferrari Cenro Stile, которое традиционно разрабатывает подобные персонализированные модели марки. В его основе лежит суперкар Ferrari F8 Tributo стоимостью 280 тыс. долларов, но SP48 Unica наверняка обошлась заказчику в гораздо большую сумму.

[ + – ] Суперкар оснащен 720-сильным турбомотором Фото: Ferrari

Дизайн Ferrari SP48 Unica полностью новый. Автомобиль получился элегантнее модели-донора – с плавными обводами и оригинальными сотовыми воздухозаборниками. Также обращают на себя внимание огромные вентиляционные отверстия в боковинах и тоненькие фонари. Ferrari SP48 Unica К слову, большинство кузовных панелей напечатали на 3D-принтере.

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Салон Ferrari F8 Tributo оставили практически без изменений. Разве что в отделке теперь используется алькантара. Также у автомобиля отсутствует заднее стекло.

[ + – ] Заднее стекло у суперкара отсутствует Фото: Ferrari

Без изменений остался и двигатель. Турбированный V8 объемом 3,9 л развивает 720 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 340 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про первый кроссовер Ferrari. Он появится в конце года, но его уже рассекретили до премьеры.