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Ferrari запретили Джастину Биберу покупать их суперкары: известна причина

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Джастин Бибер Феррари, тюнинг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Фото: La Repubblica | Джастин Бибер любит нестандартный тюнинг Ferrari

Джастина Бибера обвинили в неуважении к легендарным суперкарам Ferrari, ведь певец является сторонником радикального и противоречивого тюнинга.

Джастин Бибер не сможет приобрести новый суперкар Ferrari 296. Итальянская компания запретила звезде покупать автомобили с жеребцом на капоте. Информация, естественно, официально не подтверждена, но поступила из несколько источников. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Джастин Бибер Феррари, тюнинг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Ferrari 458 Italia доработали в японском стиле Liberty Walk
Фото: autoevolution.com

Сообщается, что в Ferrari настоятельно порекомендовала своим дилерам в США и Канаде отказывать певцу в приобретении авто марки. Мотивируется такое решение тем, что он нарушил негласный кодекс этики владельцев Ferrari.

Джастин Бибер Феррари, тюнинг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Певца обвинили в нарушении негласного кодекса этики владельцев Ferrari
Фото: Justin Bieber/Instagram

Говоря проще, Джастин Бибер проявил неуважение к легенде и уродует легендарные итальянские суперкары. Впервые он решился купить Ferrari в возрасте 16 лет и остановил выбор на модели F430. И практически сразу отвез ее в ателье West Coast Customs для доработки. Тюнинг Ferrari F430 получился противоречивым и очень броским.

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Затем в 2016 году Бибер приобрел купе Ferrari 458 Italia и снова обратился в West Coast Customs. Автомобиль доработали в стиле японском Liberty Walk – с кустарными расширителями колесных арок, широкими 20-дюймовыми шинами и большим спойлером. В Ferrari такого "святотатства" не поняли.

Джастин Бибер Феррари, тюнинг Ferrari, Ferrari 458 Italia, суперкар Ferrari, Ferrari F430
Ferrari для Бибера дорабатывает тюнинг-ателье West Coast Customs
Фото: autoevolution.com

Очевидно в Италии понимают, что Джастин Бибер обязательно тюнингует свой очередной суперкар Ferrari и решили воспрепятствовать этому. Впрочем, певец может легко обойти запрет – попросить кого-то из друзей приобрести авто или найти подержанный Ferrari.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari представили эксклюзивный суперкар, созданный по индивидуальному заказу. Его напечатали на 3D-принтере.