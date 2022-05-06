Ferrari запретили Джастину Биберу покупать их суперкары: известна причина

Джастина Бибера обвинили в неуважении к легендарным суперкарам Ferrari, ведь певец является сторонником радикального и противоречивого тюнинга.

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Джастин Бибер не сможет приобрести новый суперкар Ferrari 296. Итальянская компания запретила звезде покупать автомобили с жеребцом на капоте. Информация, естественно, официально не подтверждена, но поступила из несколько источников. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

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[ + – ] Ferrari 458 Italia доработали в японском стиле Liberty Walk Фото: autoevolution.com

Сообщается, что в Ferrari настоятельно порекомендовала своим дилерам в США и Канаде отказывать певцу в приобретении авто марки. Мотивируется такое решение тем, что он нарушил негласный кодекс этики владельцев Ferrari.

[ + – ] Певца обвинили в нарушении негласного кодекса этики владельцев Ferrari Фото: Justin Bieber/Instagram

Говоря проще, Джастин Бибер проявил неуважение к легенде и уродует легендарные итальянские суперкары. Впервые он решился купить Ferrari в возрасте 16 лет и остановил выбор на модели F430. И практически сразу отвез ее в ателье West Coast Customs для доработки. Тюнинг Ferrari F430 получился противоречивым и очень броским.

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Затем в 2016 году Бибер приобрел купе Ferrari 458 Italia и снова обратился в West Coast Customs. Автомобиль доработали в стиле японском Liberty Walk – с кустарными расширителями колесных арок, широкими 20-дюймовыми шинами и большим спойлером. В Ferrari такого "святотатства" не поняли.

[ + – ] Ferrari для Бибера дорабатывает тюнинг-ателье West Coast Customs Фото: autoevolution.com

Очевидно в Италии понимают, что Джастин Бибер обязательно тюнингует свой очередной суперкар Ferrari и решили воспрепятствовать этому. Впрочем, певец может легко обойти запрет – попросить кого-то из друзей приобрести авто или найти подержанный Ferrari.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari представили эксклюзивный суперкар, созданный по индивидуальному заказу. Его напечатали на 3D-принтере.