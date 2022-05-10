Редчайший 22-летний Mercedes-Benz продают по цене самолета

Всего выпустили только 26 Mercedes-Benz CLK-GTR. Это самый быстрый автомобиль в истории немецкой марки.

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В Франкфурте на продажу выставлен раритетный Mercedes-Benz CLK-GTR 2000 года. Цена суперкара впечатляет – 11,1 миллиона евро. Объявление выставлено на немецком сайте mobile.de.

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[ + – ] Суперкар разгоняется до 344 км/ч Фото: с сайта mobile.de

Столь заоблачная стоимость объясняется эксклюзивностью модели. В 1998-2000 годах выпущено лишь 26 Mercedes-Benz CLK-GTR и то лишь для того, чтобы он мог выступать в гонках (правила тогда требовали наличие серийной версии у гоночных авто). Кстати, в 1998 году Mercedes-Benz CLK-GTR выиграл чемпионат мира в классе FIA GT.

[ + – ] Салон отделан кожей и алькантарой Фото: с сайта mobile.de

По сути, гоночный автомобиль, приспособили к дорогам общего пользования. Ему добавили отделку салона кожей и алькантарой, шумоизоляцию, кондиционер и аудиосистему. Появились дополнительные осветительные приборы и дорожные шины. Новым CLK-GTR стоил 1,5 миллиона долларов и был самым дорогим авто своего времени.

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Среднемоторный суперкар Mercedes-Benz CLK-GTR оснащен огромным 6,9-литровым V12 мощностью 612 л. с. и 6-ступенчатой секвентальной КПП, Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и развивает 344 км/ч. Это до сих пор самый быстрый серийный Mercedes-Benz.

[ + – ] Огромный 6,9-литровый V12 развивает 612 л. с. Фото: с сайта mobile.de

Конкретно этот автомобиль – один из последних выпущенных. За 22 года его пробег составил всего 12 300 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в старом гараже обнаружен редкий американский спорткар 80-х. Его уже продают за $349 тысяч.