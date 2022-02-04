Найлегендарніший Mercedes-Benz пішов з молотка за $6,8 мільйонів

Усього випустили лише 29 Mercedes-Benz 300SL у виконанні Alloy Gullwing. Це був найшвидший серійний автомобіль свого часу.

В американському Фінікс з аукціону RM Sotheby's продали культовий Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 року. За раритетне купе віддали 6 825 000 доларів.

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[ + – ] Купе полегшили на 95 кг Фото: Sotheby’s

Ціна Mercedes-Benz 300SL останнім часом злетіла в кілька разів і зараз, як правило, стартує з мільйона доларів. Втім, у цьому випадку висока вартість обумовлена особливою версією купе.

Справа в тому, що з молотка пішла рідкісна спортивна версія Mercedes-Benz Alloy Gullwing 300SL. З 1400 випущених авто в такому виконанні зібрали лише 29.

[ + – ] Автомобіль ідеально зберігся Фото: Sotheby’s

Головна особливість Alloy Gullwing – легкий алюмінієвий кузов із плексигласовими вікнами, що знизив масу на 95 кг порівняно зі стандартним сталевим купе.

Як відомо, Mercedes-Benz 300SL — перший у світі автомобіль з безпосереднім упорскуванням палива. Його 3,0-літрова рядна шістка видає 215 к. с.

[ + – ] Двигун вперше у світі оснастили безпосереднім упорскуванням палива Фото: Sotheby’s

В Alloy Gullwing двигун доповнили спортивним розподільником і збільшили його ступінь стиснення. Максимальна швидкість купе – 235 км/год, і це був найшвидший автомобіль свого часу.

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Саме це купе було замовлено дилером Mercedes-Benz з Касабланки (Марокко) і його оснастили набором опцій — спортивними підвіскою та заднім мостом, радіо та спеціальними колісними дисками.

[ + – ] Mercedes-Benz 300SL – найшвидший автомобіль свого часу Фото: Sotheby’s

Mercedes-Benz 300SL Gullwing не раз міняв власників, а 1962 року переїхав до США. Автомобіль неодноразово брав участь у різних автошоу та ралі ретро-автомобілів. За ним добре дивилися, тому стан спорткара близький до ідеального.

Раніше Фокус повідомляв, що з аукціону продали Pontiac Firebird із культового фільму 70-х. За нього віддали пів мільйона доларів.