Самый легендарный Mercedes-Benz ушел с молотка за $6,8 миллиона

Всего выпустили только 29 Mercedes-Benz 300SL в исполнении Alloy Gullwing. Это был самый быстрый серийный автомобиль своего времени.

В американском Финиксе с аукциона RM Sotheby’s продали культовый Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 года. За раритетное купе отдали 6 825 000 долларов.

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[ + – ] Купе облегчили на 95 кг Фото: Sotheby’s

Цена Mercedes-Benz 300SL за последнее время взлетела в несколько раз и сейчас, как правило, стартует с миллиона долларов. Впрочем, в данном случае высокая стоимость обусловлена особенной версией купе.

Дело в том, что с молотка ушла редкая спортивная версия Mercedes-Benz 300SL Alloy Gullwing. Из 1400 выпущенных авто в таком исполнении собрали лишь 29.

[ + – ] Автомобиль идеально сохранился Фото: Sotheby’s

Главная особенность Alloy Gullwing – легкий алюминиевый кузов с плексигласовыми окнами, снизивший массу на 95 кг по сравнению со стандартным стальным купе.

Как известно, Mercedes-Benz 300SL – первый в мире автомобиль с непосредственным впрыском топлива. Его 3,0-литровая рядная шестерка выдает 215 л. с.

[ + – ] Двигатель впервые в мире оснастили непосредственнім впрыском топлива Фото: Sotheby’s

В Alloy Gullwing двигатель дополнили спортивным распредвалом и увеличили его степень сжатия. Максимальная скорость купе – 235 км/ч, и это был самый быстрый автомобиль своего времени.

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Конкретно это купе было заказанр дилером Mercedes-Benz из Касабланки (Марокко) и его оснастили рядом опций – спортивными подвеской и задним мостом, радио и особыми колесными дисками.

[ + – ] Mercedes-Benz 300SL - самый быстрый автомобиль своего времени Фото: Sotheby’s

Mercedes-Benz 300SL Gullwing не раз менял владельцев, а в 1962 году переехал в США. Автомобиль неоднократно принимал участие в различных автошоу и ралли ретро-автомобилей. За ним хорошо смотрели, а потому состояние спорткара близко к идеальному.

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