Украинец собрал впечатляющую коллекцию эксклюзивных Porsche

В коллекции собраны редкие и заряженные версии Porsche 911 разных лет выпуска. Среди них — один из самых ранних экземпляров модели.

В Днепре хранится одна из самых интересных коллекций Porsche в мире. Собрал ее бизнесмен Станислав Виленский, который в свое время попал в рейтинг 200 самых богатых людей Украины от Фокуса. Долгое время о коллекции мало кто знал, но недавно о ней рассказали в журнале Porsche Christophorus.

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[ + – ] В коллекции собраны редкие Porsche 911 разных лет выпуска Фото: Porsche

Коллекция Porsche в Украине насчитывает 30 автомобилей. Станислав Виленский рассказал, что увлекся автомобилями немецкого бренда после того, как в 2005 году в Германии сел за руль Porsche 911 GT3 друга.

После этого украинец начал собирать эксклюзивные версии Porsche – преимущественно модели 911. В частности, в его коллекции есть один из самых первых экземпляров спорткара – Porsche 911 (в кузове 901) 1965 года с порядковым номером 473.

[ + – ] Все автомобили регулярно эксплуатируются Фото: Porsche

В коллекции преобладают Porsche 911 GT3, GT2 и Turbo разных поколений. Есть очень редкие Porsche 911 Carrera RS 90-х, Porsche 911 Turbo S Flachbau (с "плоской" передней частью) и лимитированный Porsche 911 Speedster. Также, по данным сайта ТопЖыр, в коллекции присутствуют редкие суперкары Porsche 959 и Porsche Carrera GT.

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Станислав Виленский сам занимается поиском эксклюзивных Porsche. Все автомобили качественно обслуживаются и регулярно эксплуатируются. Повседневный автомобиль Станислава Виленского – Porsche 911 GT3 (в кузове 991) с механической КПП и Porsche 911 Turbo (993).

Ранее Фокус рассказывал о коллекции редких суперкаров Ferrari. Ее выставили на продажу.