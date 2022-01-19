Культовый Porsche ушел с молотка за $2 миллиона: новым он стоил в четыре раза меньше

За 17 лет Porsche Carrera GT проехал всего 400 км. Автомобиль продали вместе с комплектом фирменного багажа.

В США с аукциона Bring a Trailer продали знаменитый суперкар Porsche Carrera GT 2005 года. За легендарную модель отдали целых 2 миллиона долларов при том, что новой 17 лет назад она стоила около $500 тысяч. Об этом сообщает сайт онлайн-аукциона.

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[ + – ] Всего выпустили 1270 таких авто

Цена Porsche Carrera GT в последние годы стремительно выросла. Не так давно на этом же аукционе еще один экземпляр суперкара продали за 1,9 млн. долларов. Модель очень ценится коллекционерами, как один из лучших автомобилей 2000-х годов. Хотя порой попадаются экземпляры и подешевле.

Всего выпущено только 1270 Porsche Carrera GT. В основе авто лежит проект несбывшейся гоночной модели для чемпионата FIA GT. Суперкар оснащен 5,7-литровым 612-сильным атмосферным V10 и 6-ступенчатой механичемкой КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и может развить 330 км/ч.

[ + – ] 5,7-литровый V10 развивает 612 л. с.

Среди особенностей модели — кузов из углеволокна, гоночная подвеска с горизонтальными рычагами, карбоново-керамические тормоза, магниевые колеса и выдвижное заднее антикрыло.

[ + – ] В комплекте с авто продали набор фирменного багажа

Конкретно этот Porsche Carrera GT с 2005 года проехал только 400 км. В прошлом году автомобиль прошел расширенное техобслуживание. В комплекте с суперкаром продали набор фирменного кожаного багажа.

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