Поросли мхом: обнаружена заброшенная коллекция редких ретро-авто (видео)

Владелец машин не смог восстановить их из-за проблем со здоровьем и забросил коллекцию. Теперь он хочет вернуть авто к жизни.

В британском Уэльсе нашли свыше десятка проржавевших автомобилей 60-90-х годов выпуска. Среди них есть действительно редкие коллекционные экземпляры. Видео свалки ретро-авто опубликовано на Youtube-канале The Late Brake Show.

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[ + – ] Самый ценный автомобиль в коллекции - Porsche 912 Фото: скриншот/youtube

Самый ценный автомобиль на кладбище – Porsche 912. Более доступную версию модели 911 с 90-сильным мотором выпускали в 1966-1969 годах.

Также узнаются лимитированный Porsche 924 Turbo и редкий кабриолет Fiat 124 Spider (родственник Жигулей ВАЗ-2101). Есть и более современный родстер Mazda MX-5. Более массовыми являются Lancia Delta, BMW 3 Series и Mercedes-Benz 190.

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Все автомобили проржавели, а некоторые из них поросли мхом и кустарниками. Как ни странно, у коллекции есть владелец. Британец Рейн Адамсон приобрел эти все машины под реставрацию, причем некоторые из них на момент покупки были на ходу.

[ + – ] Автомобили проржавели и уже не заводятся

Затем у коллекционера возникли проблемы со здоровьем и он не смог заниматься автомобилями. Сейчас их даже завести не представляется возможным. Впрочем, теперь Рейн Адамсон обещает наконец восстановить авто.

Ранее Фокус сообщал, что самый знаменитый спорткар Toyota 60-х вернули в производство. На этом автомобиле ездил Джеймс Бонд.

А также про еще одно кладбище классических авто. Правда, на нем под открытым небом ржавеют десятки Гелендвагенов.