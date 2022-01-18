Старый 25-летний Nissan выставили на продажу за 2,2 миллиона долларов

Всего выпустили только 40 Nissan Skyline GT-R в исполнении NISMO 400R. До наших дней их дошло 19.

В Великобритании выставили на продажу Nissan Skyline GT-R33 1996 года. За автомобиль планируют выручить 1,6 млн. фунтов стерлингов ($ 2 183 200). Объявление о продаже опубликовано на сайте автосалона Harlow Jap Autos.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] До наших дней дошло только 19 таких купе

Столь высокая цена почти на уровне Bugatti Chiron объясняется тем, что продают эксклюзивный Nissan Skyline GT-R NISMO 400R – финальная версия модели. Всего выпустили лишь 40 таких экстремальных купе, а сейчас их осталось 19, поэтому за ними сейчас охотятся коллекционеры.

[ + – ] Мощность 2,8-литрового турбомотора подняли до 400 л. с.

Главное отличие NISMO 400R от стандартного Nissan Skyline GT-R33 прячется под капотом. Автомобиль оснастили фактически гоночным двигателем RB-X GT2. После доработки мощность 2,8-литровой турбошестерки выросла с 280 до 400 л. с. Специально для этой версии разработали новую прямоточную выхлопную систему.

[ + – ] В салоне установили спортивный руль Nismo

Кроме того, тюнинг Nissan Skyline GT-R от NISMO включает эксклюзивный аэродинамический обвес и фирменные 18-дюймовые диски. В салоне установлены особые спортивные сиденья и руль NISMO.

Важно

Новый купе-кроссовер Skoda показали на первых фото

Ранее Фокус рассказывал о современном эксклюзивном Nissan GT-R. Он стоит миллион евро и может развить 330 км/ч