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Старий 25-річний Nissan виставили на продаж за 2,2 мільйона доларів

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NISMO 400R — найрідкісніша і найекстремальніша версія Nissan Skyline GT-R33

Усього випустили лише 40 Nissan Skyline GT-R у виконанні NISMO 400R. До нашого часу їх дійшло 19.

У Великій Британії виставили на продаж Nissan Skyline GT-R33 1996 року. За автомобіль планують отримати 1,6 млн. фунтів стерлінгів ($ 2 183 200). Оголошення про продажу опубліковане на сайті автосалону Harlow Jap Autos.

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До наших днів дійшло лише 19 таких купе

Настільки висока ціна майже на рівні Bugatti Chiron пояснюється тим, що продають ексклюзивний Nissan Skyline GT-R NISMO 400R — фінальну версія моделі. Усього випустили лише 40 таких екстремальних купе, а зараз їх залишилося 19, тому нині на них полюють колекціонери.

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Потужність 2,8-літрового турбодвигуна підняли до 400 к. с.

Головна відмінність NISMO 400R від стандартного Nissan Skyline GT-R33 ховається під капотом. Автомобіль оснастили власне гоночним двигуном RB-X GT2. Після доопрацювання потужність 2,8-літрової турбошістки зросла з 280 до 400 к. с. Спеціально для цієї версії розробили нову прямоточну вихлопну систему.

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У салоні встановили спортивне кермо Nismo

Крім того, тюнінг Nissan Skyline GT-R від NISMO включає ексклюзивний аеродинамічний обвіс та фірмові 18-дюймові диски. У салоні встановлені спеціальні спортивні сидіння і кермо NISMO.

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