Порослі мохом: знайдено занедбану колекцію рідкісних ретро-авто (відео)

Власник машин не зміг відновити їх через проблеми зі здоров'ям і закинув колекцію. Тепер він хоче повернути авто до життя.

У британському Уельсі знайшли понад десяток проржавілих автомобілів 60-90-х років випуску. Серед них є справді рідкісні колекційні екземпляри. Відео сміттєзвалища ретро-авто опубліковано на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Найдорожчий автомобіль у колекції — Porsche 912 Фото: скриншот/youtube

Найцінніший автомобіль на цвинтарі — Porsche 912. Більш доступну версію моделі 911 з 90-сильним двигуном випускали в 1966-1969 роках.

Також впізнаються лімітований Porsche 924 Turbo та рідкісний кабріолет Fiat 124 Spider (родич Жигулів ВАЗ-2101). Є і сучасніший родстер Mazda MX-5. Більш масовими є Lancia Delta, BMW 3 Series і Mercedes-Benz 190.

Важливо

Старий 25-річний Nissan виставили на продаж за 2,2 мільйона доларів

Усі автомобілі проржавіли, а деякі з них поросли мохом і чагарниками. Як не дивно, колекція має власника. Британець Рейн Адамсон придбав усі ці машини під реставрацію, причому деякі з них на момент покупки були на ходу.

[ + – ] Автомобілі проржавіли і вже не заводяться

Потім у колекціонера виникли проблеми зі здоров'ям, і він не зміг займатися автомобілями. Зараз їх навіть завести неможливо. Утім, тепер Рейн Адамсон обіцяє нарешті поновити авто.

Раніше Фокус повідомляв, що найзнаменитіший спорткар Toyota 60-х повернули у виробництво. На цьому автомобілі їздив Джеймс Бонд.

А також про ще один цвинтар класичних авто. Щоправда, на ньому просто неба іржавіють десятки Гелендвагенів.