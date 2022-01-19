RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Культовий Porsche пішов з молотка за $2 мільйони: новим він коштував у чотири рази менше

303
Porsche Carrera GT, Porsche Carrera GT 2005, суперкар Porsche Carrera GT, суперкар Porsche, ціна Porsche Carrera GT
Porsche Carrera GT – одна з найзнаменитіших моделей марки

За 17 років Porsche Carrera GT проїхав лише 400 км. Автомобіль продали разом із комплектом фірмового багажу.

У США з аукціону Bring a Trailer продали відомий суперкар Porsche Carrera GT 2005 року. За легендарну модель віддали цілих 2 мільйони доларів, при тому, що новою 17 років тому вона коштувала близько $500 тисяч. Про це повідомляє сайт онлайн-аукціону.

Porsche Carrera GT, Porsche Carrera GT 2005, суперкар Porsche Carrera GT, суперкар Porsche, ціна Porsche Carrera GT
Усього випустили 1270 таких авто

Ціна Porsche Carrera GT останніми роками стрімко зросла. Нещодавно на цьому ж аукціоні ще один екземпляр суперкара продали за 1,9 млн доларів. Модель дуже цінується колекціонерами, як один із найкращих автомобілів 2000-х років. Хоча часом трапляються екземпляри і дешевші.

Porsche Carrera GT, Porsche Carrera GT 2005, суперкар Porsche Carrera GT, суперкар Porsche, ціна Porsche Carrera GT

Усього випущено лише 1270 Porsche Carrera GT. В основі авто лежить проєкт нездійсненої гоночної моделі для чемпіонату FIA GT. Суперкар оснащений 5,7-літровим 612-сильним атмосферним V10 та 6-ступеневою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 с і може розвинути 330 км/год.

Porsche Carrera GT, Porsche Carrera GT 2005, суперкар Porsche Carrera GT, суперкар Porsche, ціна Porsche Carrera GT
5,7-літровий V10 розвиває 612 к. с.

Серед особливостей моделі — кузов з вуглеволокна, гоночна підвіска з горизонтальними важелями, карбоново-керамічні гальма, магнієві колеса та заднє висувне антикрило.

Porsche Carrera GT, Porsche Carrera GT 2005, суперкар Porsche Carrera GT, суперкар Porsche, ціна Porsche Carrera GT
У комплекті з авто продали набір фірмового багажу

Саме цей Porsche Carrera GT з 2005 року проїхав лише 400 км. Минулого року автомобіль пройшов розширене техобслуговування. У комплекті із суперкаром продали набір фірмового шкіряного багажу.

Важливо
ТОП-10 найдорожчих та ексклюзивних ретро-авто, проданих у 2021 році
ТОП-10 найдорожчих та ексклюзивних ретро-авто, проданих у 2021 році

Раніше Фокус розповідав про унікальний автобус, створений українцем. У США його продали з аукціону за 1,3 млн доларів. І про старий 25-річний Nissan. Його виставили на продаж за 2,2 мільйони доларів.

Також ми повідомляли про деякі інші класичні Porsche. Щоправда, поки що у них досить непривабливий вигляд.