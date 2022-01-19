Культовий Porsche пішов з молотка за $2 мільйони: новим він коштував у чотири рази менше

За 17 років Porsche Carrera GT проїхав лише 400 км. Автомобіль продали разом із комплектом фірмового багажу.

У США з аукціону Bring a Trailer продали відомий суперкар Porsche Carrera GT 2005 року. За легендарну модель віддали цілих 2 мільйони доларів, при тому, що новою 17 років тому вона коштувала близько $500 тисяч. Про це повідомляє сайт онлайн-аукціону.

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[ + – ] Усього випустили 1270 таких авто

Ціна Porsche Carrera GT останніми роками стрімко зросла. Нещодавно на цьому ж аукціоні ще один екземпляр суперкара продали за 1,9 млн доларів. Модель дуже цінується колекціонерами, як один із найкращих автомобілів 2000-х років. Хоча часом трапляються екземпляри і дешевші.

Усього випущено лише 1270 Porsche Carrera GT. В основі авто лежить проєкт нездійсненої гоночної моделі для чемпіонату FIA GT. Суперкар оснащений 5,7-літровим 612-сильним атмосферним V10 та 6-ступеневою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 с і може розвинути 330 км/год.

[ + – ] 5,7-літровий V10 розвиває 612 к. с.

Серед особливостей моделі — кузов з вуглеволокна, гоночна підвіска з горизонтальними важелями, карбоново-керамічні гальма, магнієві колеса та заднє висувне антикрило.

[ + – ] У комплекті з авто продали набір фірмового багажу

Саме цей Porsche Carrera GT з 2005 року проїхав лише 400 км. Минулого року автомобіль пройшов розширене техобслуговування. У комплекті із суперкаром продали набір фірмового шкіряного багажу.

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Раніше Фокус розповідав про унікальний автобус, створений українцем. У США його продали з аукціону за 1,3 млн доларів. І про старий 25-річний Nissan. Його виставили на продаж за 2,2 мільйони доларів.

Також ми повідомляли про деякі інші класичні Porsche. Щоправда, поки що у них досить непривабливий вигляд.