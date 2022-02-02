Українець зібрав вражаючу колекцію ексклюзивних Porsche

У колекції зібрані рідкісні та заряджені версії Porsche 911 різних років випуску. Серед них — один із найраніших екземплярів моделі.

У Дніпрі зберігається одна з найцікавіших колекцій Porsche у світі. Зібрав її бізнесмен Станіслав Віленський, який свого часу потрапив до рейтингу 200 найбагатших людей України від Фокусу. Довгий час про колекцію мало хто знав, але нещодавно про неї розповіли у журналі Porsche Christophorus.

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[ + – ] У колекції зібрані рідкісні Porsche 911 різних років випуску. Фото: Porsche

Колекція Porsche в Україні налічує 30 автомобілів. Станіслав Віленський розповів, що захопився автомобілями німецького бренду після того, як у 2005 році у Німеччині сів за кермо Porsche 911 GT3 друга.

Після цього українець почав збирати ексклюзивні версії Porsche — переважно моделі 911. Зокрема, у його колекції є один із найперших екземплярів спорткара — Porsche 911 (у кузові 901) 1965 року з порядковим номером 473.

[ + – ] Усі автомобілі регулярно експлуатуються Фото: Porsche

У колекції переважають Porsche 911 GT3, GT2 та Turbo різних поколінь. Є дуже рідкісні Porsche 911 Carrera RS 90-х, Porsche 911 Turbo S Flachbau (з "плоскою" передньою частиною) та лімітований Porsche 911 Speedster. Також, за даними сайту ТопЖир, у колекції присутні рідкісні суперкари Porsche 959 та Porsche Carrera GT.

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Станіслав Віленський сам займається пошуком ексклюзивних Porsche. Всі автомобілі якісно обслуговуються та регулярно експлуатуються. Повсякденний автомобіль Станіслава Віленського — Porsche 911 GT3 (у кузові 991) з механічною КПП та Porsche 911 Turbo (993).

Раніше Фокус розповідав про колекцію рідкісних суперкарів Ferrari. Її виставили на продаж.